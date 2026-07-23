„Patkány zöldek” – újpesti szurkolók üzenhettek Hollandiában a rivális Fradinak

Este a hollandiai Enschede városában szerepel a Ferencváros labdarúgócsapata, amely az Európa Liga-selejtező 2. fordulójának első mérkőzésén a Twente vendégeként lép pályára.

A holland Voetbal Ultras közösségi oldalára felkerült egy montázs, amelyen a magyar csapattal szembeni gyűlölködő transzparensek láthatóak, vette észre a Csakfoci.

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A holland portál szerint a Ferencváros riválisa, az Újpest függeszthette ki ezeket,

amelyeken olyan feliratok is szerepelnek, mint a „Dögöljetek meg!”, a „Pusztulj Fradi!” vagy a „Patkány zöldek”.