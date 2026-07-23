Kiderült, mennyi pénzt kaptak a magyar államtól az erdélyi fociklubok

Több mint hárommilliárd forintot kaptak az erdélyi futballklubok a magyar államtól a 2025–26-os szezonban, tudta meg a Transtelex. A lap a Belügyminisztérium Sportért Felelős Államtitkárságát kereste meg kérdéseivel, erre válaszul derült ki, hogy a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány sportakadémiai taoprogramjából az előző idényben

az FK Csíkszereda 699 937 000 forintot,

a Sepsi OSK 494 millió forintot,

a Partium Labdarúgó Akadémia 1 milliárd 722 millió 500 ezer 776 forintot,

míg a marosvásárhelyi akadémia 238 millió forintot kapott.

A minisztérium a pontos összegek ismertetése mellett azt is elárulta, hogy a többi közt a határon túli labdarúgó-akadémiák finanszírozását is felülvizsgálják, azt követően adnak majd további tájékoztatást.

Diószegi László, a román élvonalban szereplő Sepsi OSK tulajdonosa Tusványoson a magyarországi támogatásokkal kapcsolatban azt mondta:

Alig várom, hogy az új kormány elküldje az ellenőrző szerveket. Még egy Tusnád vizet se vett el senki. (…) Jöjjenek, nézzenek meg mindent. Az utolsó fillérig el tudunk számolni minden támogatással

– idézi a Transtelex.

Diószegi épp a napokban nyilatkozott úgy, hogy szerinte nem jön több támogatás Magyarországról. Ezt a kijelentését pontosította, miszerint nem azt állította, hogy az új kormány máris eldöntötte, nem támogatja tovább a határon túli akadémiákat, hanem csak elkeseredésének adott hangot, mert hónapok óta semmilyen információjuk nincs arról, milyen finanszírozási rendszerre számíthatnak. Úgy látja ugyanis, hogy kizárólag helyi forrásokból nem tartható fent egy székelyföldi élvonalbeli csapat.

Nemrég a 444 írta meg, hogy a Bethlen Gábor Alapon keresztül a kormány 2025. július 1. és 2026. április 30. között összesen 9,85 milliárd forintot adott a határon túli focikluboknak, amit nem nyilvános pályázati felhívás alapján, hanem egyedi kérelemre és kormányzati döntés alapján ítéltek oda.