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Pep Guardiolából szövetségi kapitány lehet, ha ő is akarja

Pep Guardiola a búcsúztatásán.
Mark Cosgrove/News Images/NurPhoto via Getty Images
Pep Guardiola a búcsúztatásán.
24.hu
2026. 07. 22. 16:52
Pep Guardiola a búcsúztatásán.
Mark Cosgrove/News Images/NurPhoto via Getty Images
Pep Guardiola a búcsúztatásán.
Az Olasz Labdarúgó Szövetség (FIGC) azt szeretné, ha Pep Guardiola venné át a válogatott irányítását.

Giovanni Malago, a szövetség elnöke megerősítette, hogy tárgyalásokat folytatnak Guardiolával, sőt azt is említette, hogy érte még a fizetést illetően is készek kivételt tenni. Azt egyelőre nem tudni, hogy a katalán edzőt mennyire érdekelné a kapitányi poszt, korábban ugyanis kizárólag klubokban fordult meg.

Guardiola a múlt szezon végén távozott a Manchester Citytől, amellyel tízéves regnálása alatt hat Premier League-címet, három FA-kupát, öt Ligakupát és egy Bajnokok Ligája-trófeát nyert. Korábban a Barcelonával kétszer győzött a BL-ben, és a Bayern Münchennel is számos címet szerzett.

Az olaszok kispadja áprilisban üresedett meg, amikor Gennaro Gattuso lemondott a posztjáról, miután a négyszeres világbajnok olasz csapat sorozatban harmadszor sem jutott ki a világbajnokságra.

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