Pep Guardiolából szövetségi kapitány lehet, ha ő is akarja

Giovanni Malago, a szövetség elnöke megerősítette, hogy tárgyalásokat folytatnak Guardiolával, sőt azt is említette, hogy érte még a fizetést illetően is készek kivételt tenni. Azt egyelőre nem tudni, hogy a katalán edzőt mennyire érdekelné a kapitányi poszt, korábban ugyanis kizárólag klubokban fordult meg.

Guardiola a múlt szezon végén távozott a Manchester Citytől, amellyel tízéves regnálása alatt hat Premier League-címet, három FA-kupát, öt Ligakupát és egy Bajnokok Ligája-trófeát nyert. Korábban a Barcelonával kétszer győzött a BL-ben, és a Bayern Münchennel is számos címet szerzett.

Az olaszok kispadja áprilisban üresedett meg, amikor Gennaro Gattuso lemondott a posztjáról, miután a négyszeres világbajnok olasz csapat sorozatban harmadszor sem jutott ki a világbajnokságra.