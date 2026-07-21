„Jobban csodállak, mint ahogy azt szavakkal ki tudom fejezni” – Messi felesége mérhetetlenül büszke a férjére

„Mindig a legjobb leszel, @leomessi. Nemcsak a tehetséged miatt, hanem azért is, mert soha nem szűntél meg önmagad lenni. Mert bármi is történik, soha nem adod fel, mindvégig küzdesz, és mindent beleadsz az utolsó pillanatig” – írta Antonela Roccuzzo egy Instagram-bejegyzésben.

Majd hangsúlyozta:

Ez az erő, ez a mentalitás és az a mód, ahogyan újra és újra felállsz, az tesz téged egyedivé.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) által megosztott bejegyzés

„Köszönjük, hogy minden nap megtanítasz minket arra, hogy az igazi siker kemény munkára, áldozatra, kitartásra és arra épül, hogy soha ne veszítsük el a lényegünket. Te vagy a legjobb példa a gyermekeink és inspiráció emberek milliói számára” – hangsúlyozta.

Végezetül ezt mondta:

Jobban csodállak, mint ahogy azt szavakkal ki tudom fejezni, és mérhetetlenül büszke vagyok arra, hogy melletted élhetem ezt az életet. Nagyon szeretlek.

ANTONELA ROCCUZZO: “TE ADMIRO MÁS DE LO QUE LAS PALABRAS PUEDEN EXPRESAR” La esposa del capitán de la Selección Argentina le escribió unas tiernas palabras en las redes sociales tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026. El mensaje de Antonela Roccuzzo en… pic.twitter.com/z5y9HBtksA — Clarín (@clarincom) July 20, 2026

A 38 éves argentin influenszer 2009-ben vállalta fel nyilvánosan is kapcsolatát a világklasszis labdarúgóval, 2017 nyarán házasodtak össze. A párnak három fia van.