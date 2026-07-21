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Foci foci vb 2026

„Jobban csodállak, mint ahogy azt szavakkal ki tudom fejezni” – Messi felesége mérhetetlenül büszke a férjére

ATLANTA, GEORGIA - JULY 15: Antonela Roccuzzo, wife of Lionel Messi #10 of Argentina celebrate the victory with their kids following the FIFA World Cup 2026 Semi Final football match between England and Argentina at Atlanta Stadium on July 15, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by Jean Catuffe/Getty Images)
Jean Catuffe / Getty Images
Antonela Roccuzzo a helyszínen szurkolt az argentin válogatottnak
24.hu
2026. 07. 21. 08:50
ATLANTA, GEORGIA - JULY 15: Antonela Roccuzzo, wife of Lionel Messi #10 of Argentina celebrate the victory with their kids following the FIFA World Cup 2026 Semi Final football match between England and Argentina at Atlanta Stadium on July 15, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by Jean Catuffe/Getty Images)
Jean Catuffe / Getty Images
Antonela Roccuzzo a helyszínen szurkolt az argentin válogatottnak
Antonela Roccuzzo megható bejegyzést szentelt férjének, Lionel Messinek, miután az argentin labdarúgó-válogatott 1-0-s vereséget szenvedett Spanyolországtól a világbajnokság döntőjében.

„Mindig a legjobb leszel, @leomessi. Nemcsak a tehetséged miatt, hanem azért is, mert soha nem szűntél meg önmagad lenni. Mert bármi is történik, soha nem adod fel, mindvégig küzdesz, és mindent beleadsz az utolsó pillanatig” – írta Antonela Roccuzzo egy Instagram-bejegyzésben.

Majd hangsúlyozta:

Ez az erő, ez a mentalitás és az a mód, ahogyan újra és újra felállsz, az tesz téged egyedivé.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) által megosztott bejegyzés

„Köszönjük, hogy minden nap megtanítasz minket arra, hogy az igazi siker kemény munkára, áldozatra, kitartásra és arra épül, hogy soha ne veszítsük el a lényegünket. Te vagy a legjobb példa a gyermekeink és inspiráció emberek milliói számára” – hangsúlyozta.

Végezetül ezt mondta:

Jobban csodállak, mint ahogy azt szavakkal ki tudom fejezni, és mérhetetlenül büszke vagyok arra, hogy melletted élhetem ezt az életet. Nagyon szeretlek.

A 38 éves argentin influenszer 2009-ben vállalta fel nyilvánosan is kapcsolatát a világklasszis labdarúgóval, 2017 nyarán házasodtak össze. A párnak három fia van.

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