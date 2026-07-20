Miután játékosa a lefújás után a pályán dulakodott, az argentin kapitány arról beszélt, emelt fővel veszítettek

A labdarúgó-világbajnoki finálét hosszabbításban 1-0-ra elveszítő argentin válogatott szövetségi kapitánya, Lionel Scaloni szerint a spanyolok jobbak voltak náluk.

Ez az igazság! Győzelem esetén méltóságteljesen viselkedünk, és ezt kell tennünk vereségkor is. Ma megmutattuk, hogy emelt fővel tudunk veszíteni

– mondta.

Nem mindenkinek sikerült az argentin csapatból az, amiről Scaloni beszélt, a kőkemény argentin középpályás, Leandro Paredes ugyanis a lefújás utáni pillanatokban fellökte és torkon ragadta Eric Garcíát, majd Gavinak is nekiment.

Scaloni nagyra értékeli az ezüstöt is

Az argentin szövetségi kapitány a meccs utáni nyilatkozatában hangsúlyozta: ugyan elveszítették a New York-i mérkőzést, ezt tudomásul veszik, ám ez nem jelenti azt, hogy elfelejtenék mindazt, amit a remélt sikerért tettek.

„Mindenképpen nagyra értékelem ezt az ezüstérmet, hiszen rengeteg munka kell ahhoz, hogy idáig eljusson az ember, és úgy vélem, ez hatalmas elismerést érdemel” – tette hozzá Scaloni, aki 2022-ben Katarban világbajnoki címet ünnepelhetett csapatával, ám most nem sikerült a címvédés.

Természetesen szerettünk volna nyerni, de legbelül hálát érzek. Ez az egyetlen szó, ami eszembe jut, persze a szomorúság mellett

– fogalmazott.

A spanyol válogatott hosszabbításban 1-0-ra győzte le az argentin csapatot, így története során másodszor lett aranyérmes.

A Copa America-címvédő Argentína hetedik vb-döntőjén negyedszer maradt alul.