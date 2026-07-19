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A következő élő közvetítés része Tízgólos őrület a bronzmeccsen, Anglia hatvan év után szerzett érmet a vébén

Hatvan év után angol érem a vébén, tízgólos meccset játszottak Sakáék

Luke Hales/Getty Images
admin Futó Csaba
2026. 07. 19. 01:02
Luke Hales/Getty Images

Az angol labdarúgó-válogatott nyerte meg a világbajnoki bronzérmet, miután a triplázó Bukayo Saka vezetésével 6-4-re verte Franciaországot – a félidőben 4-0-ra vezetett Thomas Tuchel csapata. Kylian Mbappé duplázott, nagyot lépett a gólkirályi cím felé, Michael Olise pedig asszisztrekordot döntött, sosem esett még ennyi gól egy világbajnoki bronzmeccsen.

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„A mérkőzés, amin senki sem akar játszani” – mi értelme van a focivébé bronzmeccsének?

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Tízgólos őrület a bronzmeccsen, Anglia hatvan év után szerzett érmet a vébén
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