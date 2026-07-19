Hatvan év után angol érem a vébén, tízgólos meccset játszottak Sakáék

Az angol labdarúgó-válogatott nyerte meg a világbajnoki bronzérmet, miután a triplázó Bukayo Saka vezetésével 6-4-re verte Franciaországot – a félidőben 4-0-ra vezetett Thomas Tuchel csapata. Kylian Mbappé duplázott, nagyot lépett a gólkirályi cím felé, Michael Olise pedig asszisztrekordot döntött, sosem esett még ennyi gól egy világbajnoki bronzmeccsen.