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Foci-vb: Nem tudott edzeni a döntő előtt a spanyol válogatott

Abdulhamid Hosbas/Anadolu via Getty Images
24.hu
2026. 07. 19. 09:41
Abdulhamid Hosbas/Anadolu via Getty Images
Vihar miatt elmaradt a spanyol labdarúgó-válogatott utolsó edzése az esti, argentinok elleni világbajnoki döntő előtt.

A spanyol szövetség tájékoztatása szerint New Jersey-ben akkora vihar volt, hogy előbb elhalasztották, majd teljesen el is törölték a szombati edzést. Az argentinok jobban jártak, ők 45 perces csúszást követően tudtak gyakorolni a Melanie Lane Edzőközpontban.

A hét elején, a döntőre tekintettel a meteorológusok azt jósolták, hogy az eső el fogja mosni a tűzvész füstjének nagy részét. Szombaton viszont a legtöbb meteorológus úgy gondolta, hogy a mérkőzés idején még lesz némi füst, de a koncentráció nem lesz veszélyes a lakosságra nézve, ellentétben azzal, ahogyan az elmúlt napokban a New York-i nagyvárosi térségben tapasztalható volt. John Davitt, New York-i meteorológus szombat reggel pedig már azt közölte, hogy estére a füst eloszlik.

A világbajnokság fináléja magyar idő szerint 21 órakor kezdődik a New Yorktól nyolc kilométerre található, New Jersey-i East Rutherfordban.

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