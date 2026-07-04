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A következő élő közvetítés része Egy félidő szundikálás után Marokkó kiütötte az egyik vb-házigazdát

Marokkó jutott elsőként negyeddöntőbe a vébén

foci vb 2026 nyolcaddöntő kanada marokkó
Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Dajka Balázs
2026. 07. 04. 21:11
foci vb 2026 nyolcaddöntő kanada marokkó
Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Az előző vb-n negyedik marokkói válogatott 3-0-ra legyőzte a társházigazda Kanadát szombaton a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében és elsőként jutott a nyolc közé.

Az első félidőben inkább egymás rugdosásával foglalkoztak a játékosok, így a játékvezető hat sárga lapot is kiosztott. Először fordult elő egy vb-meccs első félidejében, hogy több volt a sárga lap, mint a lövés (6, illetve 5.).

Aztán az 50. percben egy szabadrúgás-variáció után Azzedin Unahi vezetést szerzett az afrikai csapatnak. A Girona középpályása a 82. percben is betalált egy tökéletesen végigvitt kontra végén, a végeredményt pedig Szufain Rahimi állította be a 98. percben. A marokkói válogatott a negyeddöntőben csütörtökön – közép-európai idő szerint – 22 órakor a Paraguay-Franciaország párharc győztesével játszik Bostonban.

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