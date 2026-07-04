„Barátom, te vagy a legjobb” – Ibrahimovic megható szavakkal biztatta a vb-n tizenegyest hibázó 18 éves játékost

Ausztrália egészen a tizenegyesekig húzta az Egyiptom elleni mérkőzését a legjobb 32 között a labdarúgó-világbajnokságon, azonban két játékos is kihagyta a maga próbálkozását: előbb Harry Souttar lőtt az égbe, majd a negyedik párban a 18 éves Lucas Herrington a lécet találta el. Az afrikaiak közben egyszer sem hibáztak, így készülhetnek a címvédő Argentína ellen.

Zlatan Ibrahimovic a Fox Sportsnak szakért a világbajnokság alatt, nem ment el szó nélkül Herrington tizenegyese mellett és rendkívül szimpatikus módon biztatta a fiatal belső védőt.

„A büntetőrúgás olyan, mint a lottósorsolás. Ha belövöd, akkor hős vagy, ha kihagyod, akkor egy nulla. De szeretnék Herringtonnak üzenni valamit.

18 éves vagy, fiatal. Ez még csak a pályafutásod kezdete. Odaálltál, rendkívüli bátorságot mutattál. Ezt nem sokan tették volna meg. Barátom, te vagy a legjobb. Ne hallgass másokra

– mondta a korábbi csatár.

Szavai hamar eljutottak a fiatal játékoshoz, ugyanis a meccset követően az ausztrál újságírók elmondták, miket mondott róla Ibrahimovic a közvetítésben.

„Én vagyok mindig a legkritikusabb magammal, szóval ezt hallani egy legendától, az rengeteget jelent számomra. Keményen dolgozom, és remélem, hogy lesz még hasonló lehetőség a pályafutásom során” – idézi a Guardian az ausztrál védőt.

Tony Popovic, az ausztrálok kapitánya könnyen elintézte, hogy miért jelölte ki Herrington tizenegyeslövőnek.

Játszott a legutóbbi két meccsen, márpedig, ha megbízom benne két kulcsfontosságú mérkőzésen, akkor miért ne tennék így a büntetőknél?