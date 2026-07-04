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Milliós luxusórát kaptak a mexikói focisták, de inkább visszaadták

admin Futó Csaba
2026. 07. 04. 16:47

A világbajnoki nyolcaddöntőre készülő mexikói labdarúgó-válogatott játékosai és Javier Aguirre szövetségi kapitány visszaadták az egyik amerikai YouTube-sztár által ajándékozott luxusórákat, írja az MTI.

Közös megegyezés alapján játékosaink úgy döntöttek, hogy visszaadják a tartalomkészítőnek azokat az órákat, amelyeket saját kezdeményezésére ajándékozott nekik

– jelentette be a társrendező a közösségi oldalán.

A mexikói válogatott tagjai.
Luke Hales/Getty Images

Stephen Deleonardis több mint 1 millió dollár értékű svájci luxusórákat ajándékozott a csapatnak és Aguirrének az edzőtáborban, a hírek szerint a labdarúgók meglepődve és izgatottan reagáltak az akcióra. A Yahoo! Sports szerint Deleonardis 2 millió dolláros fogadást tett a mexikóiakra a legjobb 32 között, a társrendező pedig magabiztosan verte 2-0-ra Ecuadort.

Mexikó a vb nyolcaddöntőjében Angliával találkozik a mexikóvárosi Azték Stadionban.

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