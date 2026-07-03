Diogo Jota mezével ünnepelték a továbbjutást a portugálok

A portugálok hátrányba kerültek ugyan, de Cristiano Ronaldo tizenegyesével és Goncalo Ramos 94. perces góljával továbbjutottak. A válogatott tagjai a kibrusztolt győzelmet annak a Diogo Jotának ajánlották, aki napra pontosan egy éve hunyt el autóbalesetben.

There are layers to the emotion for Portugal players and fans — tomorrow marks the one year anniversary of the passing of Diogo Jota. Ronaldo stands with tears in his eyes as the Portugal players applaud their fans, leading the team around the pitch with Diogo Jota’s 21 jersey… pic.twitter.com/be6ui0z8U1 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 3, 2026

„Tipikus Diogós meccs volt, eleve a 2-1-es végeredmény olyan, mint a 21-es mezszáma, ráadásul épp a horvátok ellen. Ellenük talált be utoljára. Diogo erőt és energiát adott nekünk, most nagyon boldog és büszke lehet” – mondta Roberto Martínez szövetségi kapitány.

A folytatásban Spanyolország vár Ronaldóékra a vébén, továbbjutás esetén pedig az Egyesült Államokkal vagy Belgiummal találkoznak a negyeddöntőben.