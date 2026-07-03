2026-os fifa-világbajnokságdiogo jotafocifoci vb 2026
Foci foci vb 2026

Diogo Jota mezével ünnepelték a továbbjutást a portugálok

A portugál válogatott tagjai Diogo Jota mezével. A válogatottban mindig 21-esben játszott.
Mattia Ozbot/Getty Images
A portugál válogatott tagjai Diogo Jota mezével. A válogatottban mindig 21-esben játszott.
24.hu
2026. 07. 03. 08:02
A portugál válogatott tagjai Diogo Jota mezével. A válogatottban mindig 21-esben játszott.
Mattia Ozbot/Getty Images
A portugál válogatott tagjai Diogo Jota mezével. A válogatottban mindig 21-esben játszott.
A portugál labdarúgó-válogatott pénteken 2-1-re legyőzte Horvátországot a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában.

A portugálok hátrányba kerültek ugyan, de Cristiano Ronaldo tizenegyesével és Goncalo Ramos 94. perces góljával továbbjutottak. A válogatott tagjai a kibrusztolt győzelmet annak a Diogo Jotának ajánlották, aki napra pontosan egy éve hunyt el autóbalesetben.

„Tipikus Diogós meccs volt, eleve a 2-1-es végeredmény olyan, mint a 21-es mezszáma, ráadásul épp a horvátok ellen. Ellenük talált be utoljára. Diogo erőt és energiát adott nekünk, most nagyon boldog és büszke lehet” – mondta Roberto Martínez szövetségi kapitány.

A folytatásban Spanyolország vár Ronaldóékra a vébén, továbbjutás esetén pedig az Egyesült Államokkal vagy Belgiummal találkoznak a negyeddöntőben.

Kapcsolódó
Josko Gvardiol gólját nem adták meg.
A vb egyik legvitatottabb döntése: napokig vitatkoznak majd a horvátoktól elvett gól miatt
A világbajnokság legdrámaibb meccsének végjátéka még biztosan beszédtéma lesz.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Bántóan simán verték a franciák Svédországot, Mbappé megelőzte Klosét az örök góllövőlistán

Friss

Népszerű

Összes
Kiakadtak a bírák, amiért nekik kellene kipenderíteniük Varga Zs. Andrást
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik