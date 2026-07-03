Cristiano Ronaldo: A világbajnokság megnyeréséhez meg kell tanulnunk szenvedni is

A portugálok hátrányba kerültek ugyan, de Cristiano Ronaldo tizenegyesével és Goncalo Ramos 94. perces góljával továbbjutottak. A válogatott csapatkapitánya a találkozó után arról beszélt, hogy pont az ilyen szenvedős meccsek megnyerésével lehet vébét nyerni.

Ha egy ilyen kaliberű tornát meg akarunk nyerni, akkor meg kell tanulnunk szenvedni is. Ez első félidőben mi irányítottunk, de a második félidő egy káosz volt. Betaláltak, rástresszeltünk, de az érzelmi áttörés megjött a tizenegyes értékesítésével. Innentől könnyebbé vált a mecs

– mondta Ronaldo.

🌎🇵🇹 Cristiano Ronaldo on dealing with pressure: “I expected it. As captain, I’ve been through moments like this before”. “I said that we have to know how to suffer. To win a tournament of this magnitude, you have to know how to suffer”. pic.twitter.com/z1q6hxLhf8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

A folytatásban Spanyolország vár Portugáliára a világbajnokságon, továbbjutás esetén pedig az Egyesült Államokkal vagy Belgiummal találkoznak a negyeddöntőben.