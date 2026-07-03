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Cristiano Ronaldo: A világbajnokság megnyeréséhez meg kell tanulnunk szenvedni is

Cristiano Ronaldo
Eduardo Carmim/Eurasia Sport Images/Getty Images
Cristiano Ronaldo
24.hu
2026. 07. 03. 08:47
Cristiano Ronaldo
Eduardo Carmim/Eurasia Sport Images/Getty Images
Cristiano Ronaldo
A portugál labdarúgó-válogatott pénteken 2-1-re legyőzte Horvátországot a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában.

A portugálok hátrányba kerültek ugyan, de Cristiano Ronaldo tizenegyesével és Goncalo Ramos 94. perces góljával továbbjutottak. A válogatott csapatkapitánya a találkozó után arról beszélt, hogy pont az ilyen szenvedős meccsek megnyerésével lehet vébét nyerni.

Ha egy ilyen kaliberű tornát meg akarunk nyerni, akkor meg kell tanulnunk szenvedni is. Ez első félidőben mi irányítottunk, de a második félidő egy káosz volt. Betaláltak, rástresszeltünk, de az érzelmi áttörés megjött a tizenegyes értékesítésével. Innentől könnyebbé vált a mecs

– mondta Ronaldo.

A folytatásban Spanyolország vár Portugáliára a világbajnokságon, továbbjutás esetén pedig az Egyesült Államokkal vagy Belgiummal találkoznak a negyeddöntőben.

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