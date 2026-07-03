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A következő élő közvetítés része Hiába a taktikai kapuscsere, Egyiptom tizenegyesekkel kiejtette Ausztráliát

Egyiptomot kapuscserével sem lehetett kizökkenteni a tizenegyeseknél

foci vb ausztrália egyiptom tizenegyesek
Evrim Aydin / ANADOLU / Anadolu via AFP
admin Dajka Balázs
2026. 07. 03. 23:04
foci vb ausztrália egyiptom tizenegyesek
Evrim Aydin / ANADOLU / Anadolu via AFP

Az egyiptomi labdarúgó-válogatott 1-1-es döntetlen után büntetőpárbajban 4-2-re legyőzte Ausztráliát Arlingtonban, ezzel bejutott a világbajnokság nyolcaddöntőjébe.

A vezetést a 13. percben Egyiptom szerezte meg Asur fejesével, a középpályásnak ez volt a második gólja a vébén.

A második félidőben azonban Mohamed Hani ezen a tornán másodszor is öngólt szerzett (a belgák ellen is bevette a saját kapuját), a folytatásban, valamint a hosszabbításban pedig már nem született több találat.

Az ausztrálok kapitánya, Tony Popovic a tizenegyesek előtt kapust cserélt, a remekül védő Patrick Beach helyére a rutinos Mat Ryant küldte be. A húzás azonban nem jött be, Ryan egyetlen lövést sem hárított, a társai közül pedig a csapatkapitány Souttar és egy másik védő, a 18 éves Herrington is hibázott.

Az egyiptomiak a legjobb 16 között a címvédő Argentínával vagy a vb-újonc Zöld-foki Köztársaság csapatával játszanak majd kedden Atlantában.

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