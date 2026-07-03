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A következő élő közvetítés része Hiába a taktikai kapuscsere, Egyiptom tizenegyesekkel kiejtette Ausztráliát

1966 óta nem volt ilyen peches játékos a focivébén

foci vb 2026 Mohamed Hani egyiptom két öngól
Thomas COEX / AFP
admin Dajka Balázs
2026. 07. 03. 21:35
foci vb 2026 Mohamed Hani egyiptom két öngól
Thomas COEX / AFP

Ausztrália Mohamed Hani öngóljával egyenlített az Egyiptom elleni vb-meccsen, amelyen a tét az, hogy ki jut a nyolcaddöntőbe.

Hani percekkel az öngól előtt összerogyott, amikor a saját kapuja előtt keményen ütközött Connor Metcalfe-fal. Bár az ápolásnál elég zavart volt a tekintete, folytatta, és aztán jött a szerencsétlen mozdulata.

Az al-Ahli 30 éves védőjének ez volt a második öngólja az idei vébén, mert a belgák elleni csoportmeccsen is bevette a saját kapuját.

Utoljára az 1966-os világbajnokságon fordult elő, hogy egy játékos két öngólt jegyezzen, akkor a bolgár Ivan Vucov a portugál és a magyar csapat elleni csoportmeccsen járt pórul.

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