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„Tudom, mit kell tenni ilyenkor” – újabb szövetségi kapitány mondott le a posztjáról, miután csapata kiesett a vébéről

Sebastian Beccacece
Hannah Peters - FIFA/FIFA via Getty Images
Sebastian Beccacece
24.hu
2026. 07. 01. 13:09
Sebastian Beccacece
Hannah Peters - FIFA/FIFA via Getty Images
Sebastian Beccacece
Lemondott Sebastián Beccacece, az ecuadori válogatott szövetségi kapitánya.

Az ecuadori csapat szerda hajnalban Mexikó ellen 2–0-ra kikapott az egyenes kieséses szakaszban, így véget is ért a torna a dél-amerikaiak számára. A találkozót követő sajtótájékoztatón az argentin szakember elmondta, hogy szívesen folytatná a munkát, de nem tudta betartani az ígéretét.

A szerződésem a világbajnoksággal lejárt. A torna előtt azt ígértük, hogy ez lesz az ecuadori válogatott legsikeresebb szereplése. Ez a bravúr nem sikerült, így távoznom kell. A játékosok és a vezetőség részéről is érzem a bizalmat, de tudom, mit kell tenni ilyenkor, és, bár fáj, egyértelmű volt számomra a döntés

mondta Beccacece.

Ecuador az ötödik világbajnokságán vett részt, korábban háromszor a csoportkörből sem jutott tovább, az említett legjobb teljesítménye egy nyolcaddöntős szereplés volt a 2006-os tornáról, amelyen Anglia ejtette ki 1–0-val. Az idei vébére remek eredménysorral jutott ki a csapat, ráadásul 18 selejtezőn csak öt gólt kapott, de Elefántcsontparttól 1–0-ra kikapott, majd Curcacaóval gól nélküli döntetlent játszott. A csoportkört egy németek elleni 2–1-es győzelemmel élte túl, de Mexikó ellen már nem volt ellenszer.

Amennyiben az ecuadori szövetség (FEF) elfogadja Beccacece lemondását, ő lesz a hetedik távozó szövetségi kapitány, aki a világbajnokság során távozott a posztjáról.

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