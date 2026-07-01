Egy fantasztikus első félidő után Mexikó elintézte Ecuadort és továbbjutott a legjobb 16 közé

A hazai közönség előtt extázisban futballozó Mexikó az első félidőben letolta a pályáról Ecuadort, amelynek lényegében minden esélye elszállt, mire sikerült igazán felvennie a meccs ritmusát. Quinones és Raúl Jimenez góljaival a házigazda már az első félidőben eldöntötte a továbbjutás kérdését, így hiába futballozott a második félidőben fölényben Ecuador, egy pillanatig nem forgott veszélyben a mexikói továbbjutás.

A mérkőzés egy kiállítással ért véget, Hincapié szájeltakarásért kapott piros lapot.