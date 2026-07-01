mexikói válogatottecuadori válogatottfoci vb 2026
A következő élő közvetítés része Egy órás csúszás, egy félidő dominancia, szájeltakarásért kiosztott piros lap – így jutott a legjobb 16 közé Mexikó

Egy fantasztikus első félidő után Mexikó elintézte Ecuadort és továbbjutott a legjobb 16 közé

Carl Recine / Getty Images
admin Rugli Tamás
2026. 07. 01. 06:02
Carl Recine / Getty Images

A hazai közönség előtt extázisban futballozó Mexikó az első félidőben letolta a pályáról Ecuadort, amelynek lényegében minden esélye elszállt, mire sikerült igazán felvennie a meccs ritmusát. Quinones és Raúl Jimenez góljaival a házigazda már az első félidőben eldöntötte a továbbjutás kérdését, így hiába futballozott a második félidőben fölényben Ecuador, egy pillanatig nem forgott veszélyben a mexikói továbbjutás.

A mérkőzés egy kiállítással ért véget, Hincapié szájeltakarásért kapott piros lapot.

Vissza a közvetítéshez

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Haaland jókor volt jó helyen, Norvégia a legjobb 16 között

Friss

Népszerű

Összes
Lajtoskocsiból vételez vizet egy helyi lakos Döbröcén 2026. június 23-án.
„25 százalék elfolyik a talajba” – az infrastruktúra már nem képes kiszolgálni a kánikulai vízfogyasztást
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik