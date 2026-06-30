Egy 86. percben szerzett Erling Haaland-góllal Norvégia 2-1-re győzött Elefántcsontpart ellen, és bejutott a labdarúgó-világbajnokság legjobb 16 csapata közé.
A következő élő közvetítés része Egyszer hagyták őrizetlenül Haalandot, Norvégia bejutott a vb-nyolcaddöntőbe
Haaland jókor volt jó helyen, Norvégia a legjobb 16 között
Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Antonio Nusa szerzett vezetést Norvégiának
Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Antonio Nusa szerzett vezetést Norvégiának
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