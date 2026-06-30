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Haaland jókor volt jó helyen, Norvégia a legjobb 16 között

ARLINGTON, TEXAS - JUNE 30: Antonio Nusa #20 of Norway celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Cote d'Ivoire and Norway at Dallas Stadium on June 30, 2026 in Arlington, Texas. Alex Slitz/Getty Images/AFP
Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Antonio Nusa szerzett vezetést Norvégiának
admin Pincési László
2026. 06. 30. 20:58
ARLINGTON, TEXAS - JUNE 30: Antonio Nusa #20 of Norway celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Cote d'Ivoire and Norway at Dallas Stadium on June 30, 2026 in Arlington, Texas. Alex Slitz/Getty Images/AFP
Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Antonio Nusa szerzett vezetést Norvégiának

Egy 86. percben szerzett Erling Haaland-góllal Norvégia 2-1-re győzött Elefántcsontpart ellen, és bejutott a labdarúgó-világbajnokság legjobb 16 csapata közé.

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Haaland jókor volt jó helyen, Norvégia a legjobb 16 között

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ARLINGTON, TEXAS - JUNE 30: Erling Haaland #9 of Norway is challenged by Emmanuel Agbadou #20 of Cote d'Ivoire during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Cote d'Ivoire and Norway at Dallas Stadium on June 30, 2026 in Arlington, Texas. Stacy Revere/Getty Images/AFP
Egyszer hagyták őrizetlenül Haalandot, Norvégia bejutott a vb-nyolcaddöntőbe
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