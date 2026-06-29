Isten keze, Isten lába: negyven éve Diego Maradona előtt hevert a világ

Negyven éve még olyan volt a labdarúgó-világbajnokság, hogy a 24 résztvevőnek – a mai mezőny felének – a negyede sem volt a futballban egzotikus ország. Öt ilyen szereplőt regisztráltak: Algéria, Dél-Korea, Irak, Kanada és Marokkó válogatottját, ám ezek közül az algériai csapat az előző vb-n, 1982-ben legyőzte az NSZK együttesét (2-1), és csak szégyenteljes német–osztrák „bunda” miatt esett ki, míg Marokkó 1986-ban csoportelsőként jutott tovább. (A „kicsik” közül a nyolcaddöntőben egyes-egyedül maradt.)

A huszonnégyek zömét Anglia, Argentína, Belgium, Brazília, Bulgária, Dánia, Franciaország, Lengyelország, Mexikó, az NSZK, Olaszország, Paraguay, Portugália, Skócia, Spanyolország, a Szovjetunió, Uruguay, valamint az az Észak-Írország tette ki, amely a selejtezőkön megelőzte Románia legjobbjait, így 1958 után megint ott lehetett a tornán.

És persze a hagyományos futballnemzetek táborából a résztvevők között volt Magyarország. (Akkor még a tradicionális szereplőkhöz sorolták honfitársainkat; ma már ez – negyvenévnyi szüntelen távollét után – épp olyan nevetséges volna, amilyen szörnyen szomorú.)

A legjobb tizenhat között egymást követték a rangadók: