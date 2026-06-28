Alaposan becsapta a kapust! Ugyanazt ette meg, mint Lo Celso ellen, vagyis beugrott a sorfal mögé, miközben a helyére érkezett a labda. Lionel Messi hidegvérrel lőtt a jobb alsóba, ezzel pedig történelmet írt, ugyanis ő az első, aki egymás után hét vb-mérkőzésen is betalált.
A következő élő közvetítés része Messi újabb rekordot döntött, Ausztria a biztos kiesésből táncolt vissza, Kane és Modric történelmet írt – hírfolyam a világbajnokság 17. játéknapjáról
Lionel Messi szabadrúgásból írt történelmet
Luke Hales/Getty Images
Lionel Messi szabadrúgásgólja.
Luke Hales/Getty Images
Lionel Messi szabadrúgásgólja.
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