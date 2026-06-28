Lionel Messi szabadrúgásból írt történelmet

Alaposan becsapta a kapust! Ugyanazt ette meg, mint Lo Celso ellen, vagyis beugrott a sorfal mögé, miközben a helyére érkezett a labda. Lionel Messi hidegvérrel lőtt a jobb alsóba, ezzel pedig történelmet írt, ugyanis ő az első, aki egymás után hét vb-mérkőzésen is betalált.