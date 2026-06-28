Kanada a hosszabbítás küszöbén szerezte a mindent eldöntő gólt

A társházigazda kanadai labdarúgó-válogatott jutott elsőként a világbajnokság nyolcaddöntőjébe, miután az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén a ráadásban szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a dél-afrikaiakat vasárnap Inglewoodban.

A találkozó túlnyomó részében a dél-afrikaiak sikeresen lassították riválisukat, amelyet nagyon sokáig meg tudtak akadályozni a gólszerzésben. A továbbjutás a 90+2. percben dőlt el, akkor egy dél-afrikai védelmi hibát kihasználva Stephen Eustaquio került helyzetbe és pontosan célozva 17 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. A kanadaiak a nyolcaddöntőben a holland-marokkói párharc továbbjutójával csapnak össze szombaton Houstonban.