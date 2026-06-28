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„Ha Alfred Hitchcock írt volna egy ilyen drámát, azt mondtam volna, hogy teljesen abnormális”

Austria's coach Ralf Rangnick speaks to Austria's midfielder #18 Romano Schmid during the 2026 World Cup Group J football match between Algeria and Austria at the Kansas City Stadium in Kansas City on June 27, 2026.
JUAN MABROMATA / AFP
Ralf Rangnick még mindig nem hiszi el
admin Pincési László
2026. 06. 28. 12:49
Austria's coach Ralf Rangnick speaks to Austria's midfielder #18 Romano Schmid during the 2026 World Cup Group J football match between Algeria and Austria at the Kansas City Stadium in Kansas City on June 27, 2026.
JUAN MABROMATA / AFP
Ralf Rangnick még mindig nem hiszi el

Hatgólos mérkőzésen drámai hajrát hozott Algéria és Ausztria összecsapása az észak-amerikai térségben zajló labdarúgó-világbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában, s a 3-3-as szombati döntetlenről Ralf Rangnick, az osztrákok szakvezetője úgy fogalmazott, ha Alfred Hitchcock írt volna hasonló forgatókönyvet, azt teljesen abnormálisnak tartja.

Az osztrákok a rendes játékidőben kétszer szereztek vezetést, az észak-afrikaiak kétszer egyenlítettek, majd a ráadásban már ők jutottak előnyhöz, amit Sasa Kalajdzic a 96. percben gyakorlatilag a meccs utolsó labdaérintésével egalizált.

Ausztria ezzel 44 év után jutott tovább vb-n a csoportkörből, Ralf Rangnick pedig azt mondta, mintegy negyven éve edzősködik már, de nem emlékszik olyan meccsére, amely ilyen fordulatosan alakult volna, ilyen drámai végkifejlettel.

Ha valaki három perccel a vége előtt azt mondja, hogy még ez vár ránk a meccs további részében, azt kapta volna, hogy egy őrült. A legjobban mindenki 0-0-t, vagy 1-1-et várt, erre 3-3 lett. Hihetetlen. Tiszta őrület volt az öltözőnk.

Ha Alfred Hitchcock írt volna egy ilyen drámát, valószínűleg azt mondtam volna róla, hogy teljesen abnormális” – fogalmazott a német tréner, aki visszautasította azokat a felvetéseket, miszerint békés döntetlenre játszottak volna az ellenféllel együtt annak ismeretében, hogy azzal mindketten továbbjutnak.

Ausztria a legjobb 32 között a favoritok közé sorolt, eddig azonban kissé visszafogottan teljesítő spanyolokkal mérkőzik meg csütörtökön 21 órától Los Angelesben. Rangnick hiszi, hogy az esélyektől függetlenül bármi lehetséges, egyelőre azonban a továbbjutást fogadja megkönnyebbülve, és kicsit hitetlenkedve.

Még mindig nem hiszem el. Csípjen meg valaki, hogy nem álmodom

– nyilatkozta.

(MTI)

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12:49
„Ha Alfred Hitchcock írt volna egy ilyen drámát, azt mondtam volna, hogy teljesen abnormális”

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