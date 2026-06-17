Meghalt a francia élvonalbeli Brest vezetőedzője

58 éves korában elhunyt Éric Roy, a francia labdarúgó élvonalban szereplő Brest vezetőedzője, írja a L’Équipe.

Családja közlése szerint a sportember három és fél éve hasnyálmirigyrákkal küzdött.

Az egykori középpályás 1996 és 1999 között az Olympique Marseille-ben futballozott, ahol UEFA Kupát is nyert. Edzői karrierjét a Nice-ben kezdte a 2010-2011-es szezonban.

Később sportigazgató lett a Lens csapatánál, majd 2023 januárjában a Brest vezetőedzője lett, ahol a klub történetének legjobb helyezését érte el a bajnokságban 2024-ben, amikor harmadikok lettek. Ennek köszönhetően a rákövetkező évben először szerepelhettek a Bajnokok Ligájában, a sorozatban a Real Madriddal és a Barcelonával is összecsaptak.