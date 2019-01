Megműtötték Diego Maradonát

A hétvégén sikeres műtéten esett át Diego Maradona, írja az ESPN. Nemrég, egy rutinvizsgálat során derült ki, hogy gyomorvérzése volt, ami sérv következtében alakult ki. Ezt a problémát orvosolták most, ügyvédje elmondása szerint rutin beavatkozásról van szó.

Hála istennek, minden a legnagyobb rendben volt

– írta Twitteren Maradona ügyvédje, Matias Morla, aki egy fotót is mellékelt az orvosi csapatról.

Terminó la intervención quirúrgica a Diego Maradona. Gracias a Dios salió todo perfecto. Un agradecimiento al departamento médico de la Clínica Olivos por su profesionalismo y humanidad. Ahora esperamos la recuperación para que Diego pueda volver cuanto antes al trabajo. pic.twitter.com/lZu8I1yyDK — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) January 13, 2019

Az 58 éves Diego Maradona az évek során többször is kórházba került, szív, gyomor- és térdproblémái is voltak, több alkalommal elvonón is járt. A mostani műtét miatt kicsit később tud visszatérni a mexikói másodosztályban szereplő Dorados de Sinaloához, amelynek a vezetőedzője, de Morla elmondása szerint, amint készen áll a munkára, egyből utazik a csapathoz.

Nyitókép: Pedro PARDO / AFP