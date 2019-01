Három gólt lőtt a Fulham, mégis kikapott

Pocsék szezonja van a Fulhamnek és úgy tűnik, Claudio Ranieri sem találja a kiutat a londoniak számára. A szombati játéknapon ráadásul a kiesés elleni harcban riválisnak számító Burnley ellen lépett pályára a csapat, vagyis még fontosabb lett volna megnyerni a találkozót. Ennek megfelelő mentalitásban léptek pályára a vendégek, André Schürrle pedig a második percben vezetést szerzett.

Csakhogy három perc alatt két öngólt lőtt a Fulham az első félidő derekán.

Először Joe Bryan tette bele a lábát egy lövésbe, majd Dennis Odoi előzte meg véletlenül saját kapusát, amikor lényegében fejbe lőtték a labdával. Több gól nem is esett a találkozón, vagyis a vendégek három gólt szereztek, mégis kikaptak 2-1-re. A Premier League-ben legutóbb 2017-ben a Swansea-nak jött össze a bravúr, hogy kétszer is bevegye saját kapuját, akkor is 2-1 lett a végeredmény.

2 – Fulham are the first team to score two own-goals in a Premier League game since Swansea City in January 2017 against Arsenal. Calamity.

— OptaJoe (@OptaJoe) 2019. január 12.