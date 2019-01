Páros lábbal szállt bele az angol bírókba a Chelsea vezetőedzője

A Tottenham kedd este, egy lépéssel közelebb került a Ligakupa-döntőhöz, a Spurs 1-0-ra legyőzte londoni riválisát, a Chelsea-t az elődöntő első mérkőzésén. A győztes találatot Harry Kane szerezte, aki kiharcolt, majd hosszas videózás után értékesített egy tizenegyest.

Angliában is eljutottak oda, hogy már tesztelik a videóbírót (VAR), a Ligakupában például az élvonalbeli csapatok pályáján alkalmazzák. A használatát ugyanakkor még tökéletesíteni kell, Maurizio Sarri, a Chelsea olasz menedzsere szerint ugyanis teljesen egyértelmű, hogy a büntetőt megelőzően Harry Kane lesen kapta a labdát.

Az angol bírók még nem tudják, hogyan kéne használni a rendszert. Les volt, egyértelműen, az asszisztens is megállt. Amikor Olaszországban bevezették, kész katasztrófa volt. Most az angolokon a sor, hogy megtanulják, bár az furcsa, hogy a Premier League-ben nem alkalmazzák, a Ligakupában pedig igen

– idézi a Sky Sports Sarrit, aki meg is mutatta a lesállást:

Maurizio Sarri wanted to prove a point that Harry Kane was actually offside prior to the penalty situation. #MyManager pic.twitter.com/hms65pSLxy

— #SarriBall (@SarriBalI) January 9, 2019