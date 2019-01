A Puskás Akadémia labdarúgója kikosarazta a Benficát

BL-csapatok is bejelentkeztek a Haladás középpályásáért

A csakfoci.hu információja szerint Kiss Tamás, aki 2018 májusában a Haladás-Mezőkövesd bajnoki eldöntve mentette meg a szombathelyi klubot a kieséstől mesés ajánlatot kapott, mégpedig Portugália egyik legnevesebb klubjától, a Benficától, azonban azt is megjegyzik, télen biztosan nem igazol sehova a támadó.

A döntés azt sejteti, van az a szempont, ami miatt jobb a Puskás Akadémia, mint a Benfica.

A lap az elutasítás okait nem említi, de úgy tudja, a 18 éves Kiss nem először mond nemet egy külföldi ajánlatra. Már nyáron is nagy volt az érdeklődés iránta, az olasz élvonal újonca, a Frosinone anyagilag is vonzó ajánlatot adott a Haladásnak és személy szerint neki is, a tehetséges labdarúgó végül az olasz első osztály helyett a Puskás Akadémiát választotta.