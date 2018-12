Nem várt játékostól érkezett a Chelsea győztes gólja

Eden Hazard-nak most már döntenie kell a Chelsea és a Real között

A Premier League utolsó 2018-as játéknapját két londoni csapat nyitotta, a Chelsea a Crystal Palace-hoz látogatott, amely két fordulóval ezelőtt hatalmas meglepetést okozott azzal, hogy nyerni tudott a bajnok Manchester City otthonában.

Most viszont szinte momentumai sem voltak a hazai csapatnak, nagyon beszédes volt a 83. percben látott statisztika, amely azt mutatta, hogy a Palace-nak nem volt kaput eltaláló lövése, de próbálkozása is mindössze egy.

A Chelsea ekkor már 12 kísérletnél tartott, és négyszer a kaput is eltalálta, a legjobban a francia világbajnok, N’Golo Kanté célzott, aki David Luiz passza után talált be.

Pedig neki nem ez az erőssége, de most remekül indult be a védők közé, aztán a levétel is jól sikerült, a balos löketét pedig nem tudta kitolni a Palace spanyol kapusa, Guaita.

Bár Kanté nincs gólzsákként elkönyvelve, nem is ez a feladata, de három gólja már van a bajnokságban, ennél csak Eden Hazard (10), Pedro (6) és Álvaro Morata (5) szerzett többet a csapatból.

A hazaiak a hajrában próbáltak éledezni, de csak egy lefejelt labda utáni veszélyes Connor Wickham-lövést tudtak felmutatni.

A Chelsea 1-0-s győzelmével megerősítette a negyedik helyét, mert öt ponttal ellépett az Arsenaltól.

Maurizio Sarri, a Kékek edzője egyedül amiatt lehet bosszús, hogy Olivier Giroud bokasérülést szenvedett, amikor a hazaiak védője becsúszva eltalálta, miközben a francia támadó éppen lesről szerzett gólt.