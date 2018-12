Szalai okos emeléssel lőtte BL-be csapatát, Dárdaiék megtörték az átkot

Idén elég sok minden változott a német bajnokságban, az előző szezonban még utcahosszal bajnok Bayern csak szenved, miközben a legnagyobb rivális Dortmund olyan focit játszik, hogy azt egész Európa csodálja. Közben a Bundesliga magyarjai is kitettek magukért, Szalai Ádám történelmi gólt szerzett, Dárdai Pálék pedig végre legyőzték a Münchent. Az év meccsei Németországból.

Március 31.: Bayern München – Borussia Dortmund 6-0

Ki gondolta volna az előző szezon elején, hogy a szeptemberben Carlo Ancelottit kipenderítő Bayern München a végén tükörsimán lesz megint bajnok? Pedig ez volt a helyzet, végül majdnem 20 pontot vertek az egész mezőnyre az ideiglenesen megbízott Jupp Heynckesszel.

És közben olyan győzelmeket arattak, mint a márciusi Der Klassikeren, ami gyakorlatilag az első fél órában eldőlt. Robert Lewandowski, James Rodríguez és Thomas Müller révén már 23 perc után 3-0 volt az állás úgy, hogy közben egy meg nem adott Arjen Robben-találat is.

És az első félidei mészárlás még nem ért véget, a lengyel csatár valamint Franck Ribéry is gólt szerzett a szünetig. A második félidő már visszafogottabb volt, de Lewandowski azért így is megszerezte harmadik gólját volt csapata ellen, beállítva a 6-0-s végeredményt.

Ez a második legnagyobb dortmundi vereség a német klasszikuson, 1971-ben 11-1-re nyert a Bayern.

Május 12.: Hoffenheim – Borussia Dortmund 3-1

Szalai Ádám az előző idényben kevesebb gólt lőtt a vártnál, de amikor eredményes volt, a találatainak általában elég komoly súlya volt, mint például az utolsó fordulóban, a Dortmund elleni mérkőzésen.

A Hoffenheim és a Dortmund a dobogó harmadik helyéért csatázott, a Borussia volt kedvezőbb helyzetben, így nekik egy döntetlen is elég lett volna idegenben. Andrej Kramaric a hazaiaknak szerzett vezetést, de a főnixmadárként már sokadjára újjászülető Marco Reus kiegyenlített a második félidő elején.

Jött aztán a 63. perc, a meccset végigjátszó Szalai kapott remek kiugratást, majd okosan átemelte a kapus felett a labdát.

Ez volt végül a 3-1-re nyerő Hoffenheim győztes találata, Julian Nagelsmann csapata így megelőzte a Dortmundot, harmadik lett és automatikusan a Bajnokok Ligája főtáblájára került, a klub története során először. Szalainak ez volt az ötödik bajnoki találata a szezonban.

Május 12.: Hamburg – Borussia Mönchengladbach 2-1

A nap, amikor megállt az óra.

A hamburgi csapatot csak dinónak becézték a németek, ugyanis egyedüliként minden egyes Bundesliga-szezonban ott volt, sőt, amely az első világháború vége óta mindig elsőosztályú volt. Az elmúlt években azonban már többször is a kiesés szélére sodródott a klub, volt, hogy osztályozón vívta ki a bennmaradást.

A csoda 2018-ban ért véget, amikor is olyan rosszul szerepelt a Hamburg, hogy már tényleg megérdemelte a kiesést. Az utolsó fordulóra azért még sikerült megtartani az esélyt és még a Borussia Mönchengladbachot is legyőzték 2-1-re, csak közben a Wolfsburg is megverte a Kölnt és megszerezte az osztályozós helyet.

A hamburgi szurkolók nehezen viselték a történteket, a meccs végén füstbombákat gyújtottak és dobáltak a pályára, 10-15 percig állt a játék. Így búcsúzott a Bundesligától a HSV, a stadionban pedig megállt az óra, ami azt mutatta, mióta élvonalbeli a csapat.

Szeptember 28.: Hertha BSC – Bayern München 2-0

Dárdai Pál még játszott 2009-ben, amikor a berliniek legutóbb legyőzték a német óriást. Az elmúlt alkalmakkor már megráncigálta a Hertha a Bayern bajszát, nyernie azonban csak most ősszel, a Bundesliga 6. fordulójában sikerült.

Az ekkor még veretlenül listavezető Bayern kihagyta a helyzeteit a mérkőzés elején, a Hertha viszont kiharcolt egy tizenegyest, Vedad Ibisevic pedig bevágta. Ezután ismét müncheni lehetőségeket jegyezhettünk fel, de a félidő végén Ondrej Duda duplázta meg a berlini előnyt. Hiába borult fel a pálya a második 45 percben, a Bayern gólképtelen volt ezen a napon és 2-0-ra kikapott.

A Hertha ekkor pontszámban beérte az éllovas Bayern Münchent, de azóta mindkét csapat jelentősen visszaesett.

November 10.: Borussia Dortmund – Bayern München 3-2

Lucien Favre új életet lehelt a vergődő Dortmundba, a csapat nemcsak eredményes, hanem közben lenyűgözően is játszik, érdemes követni őket hétről hétre, sorozatról sorozatra. Jelenleg ők emelkednek ki a Bundesligából, kis túlzással, aki szembe jön, azt leverik.

Eközben a Bayern München botladozik rendesen, Niko Kovac alatt pedig nem is inog, hanem egyenesen dülöngél a kispad. A horvát edzőnek elég jól jött volna, ha a legnagyobb rivális otthonában tud nyerni a Bayern, ám hiába vezetett kétszer is a vendégcsapat, a remek mérkőzésen a Dortmund kétszer is egyenlített, hogy aztán a Barcától kikukázott Paco Álcacer a 73. percben eldöntse a rangadót.

Csoda, ha már rég állandó szerződést írattak alá az eredetileg kölcsönvett spanyol támadóval?

Nyitókép: Alexander Scheuber/Bongarts/Getty Images