Óriási kapushiba miatt kapott ki az Arsenal

Kevesen fogadtak volna arra, hogy a Southampton éppen az Arsenal ellen töri meg nyeretlenségi sorozatát, ám Ralph Hasenhüttl csapata alaposan meglepte az élcsapatot. Daniel Ings már az első félidőben vezetést szerzett a Szenteknek és bár Henrih Mhitarjan erre hamar felelni tudott, szünet előtt egy újabb Ings-fejessel sikerült előnybe kerülnie a hazai csapatnak.

Fordulás után azonban újult erővel támadott az Arsenal és egy szerencsésen megpattanó Mhitarjan-lövéssel újra döntetlen lett az állás. Főleg a vendégek nyomtak ezután is, de a Southampton ellentámadásaiban is volt erő, sőt egy les miatt érvénytelenített találat is esett. A hajrára úgy tűnt, hogy marad már a 2-2-s végeredmény, ám Shane Long ívelésére borzalmasan jött ki Bernd Leno, így Charlie Austinnak csak az üres kapuba kellett bólintania.

A Szentek már hónapok óta vártak egy győzelemre, a csapat hihetetlen, de utoljára a Crystal Palace ellen nyertek még szeptember elsején. Azóta 13 meccsen maradt nyeretlen a csapat, nem csoda, hogy a kiesés elleni harchoz edzőt cseréltek.

Ezalatt a Chelsea is nyert Brightonban, így az Arsenal az ötödik helyre csúszott vissza.

Eredmények – Premier League, 17. forduló Brighton-Chelsea 1-2 (0-2)

Southampton-Arsenal 3-2 (2-1) 1. Manchester City 17 14 2 1 48–10 +38 44 2. Liverpool 16 13 3 – 34–6 +28 42 3. Tottenham 17 13 – 4 31–16 +15 39 4. Chelsea 17 11 4 2 35–14 +21 37 5. Arsenal 17 10 4 3 37–23 +14 34 6. Manchester United 16 7 5 4 28–26 +2 26 7. Wolverhampton 17 7 4 6 19–19 0 25 8. Everton 17 6 6 5 24–22 +2 24 9. West Ham 17 7 3 7 25–25 0 24 10. Watford 17 7 3 7 23–25 –2 24 11. Bournemouth 17 7 2 8 25–28 –3 23 12. Leicester City 17 6 4 7 21–21 0 22 13. Brighton & Hove Albion 17 6 3 8 20–24 –4 21 14. Newcastle 17 4 4 9 14–22 –8 16 15. Crystal Palace 17 4 3 10 14–23 –9 15 16. Cardiff City 17 4 2 11 17–33 –16 14 17. Southampton 17 2 6 9 16–32 –16 12 18. Burnley 17 3 3 11 15–33 –18 12 19. Huddersfield Town 17 2 4 11 10–28 –18 10 20. Fulham 17 2 3 12 16–42 –26 9

Nyitókép: James Williamson – AMA/Getty Images