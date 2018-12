Emberek, gálázott a Manchester United

A Manchester United hazai pályán könnyedén, 4-1-re legyőzte a Fulham csapatát az angol labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában.

Az ősszel sokat bukdácsoló sztárcsapat most nem szórakozott, már az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát, ugyanis ekkor három gólt is szereztek: Ashley Young 39 mérkőzés után talált be, Juan Mata a Premier League történetének harmadik spanyol játékosa lett, aki 50 gólt és 50 gólpasszt ért el az angol ligában, míg Romelu Lukaku idén március, vagyis összesen 997 játékperc után volt eredményes az Old Traffordon.

A második játékrészben a Fulham büntetőből szépített ugyan, de Andre-Frank Zambo Anguissa kiállítása miatt tíz emberrel fejezte be a találkozót, ráadásul a hajrában újabb gólt kapott.

Az Arsenal Lucas Torreira 83. percben szerzett találatával folytatta remek menetelését: a londoniak 21 mérkőzés óta veretlenek, ez 2007 óta a leghosszabb ilyen szériájuk.

Vereséggel mutatkozott be a Southampton kispadján az osztrák Ralph Hasenhüttl, miután csapata a Cardiff City otthonában maradt alul.