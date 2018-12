Az milyen, mikor életed legnagyobb gólját lövöd, de a csapatod megy a levesbe?

Fernando Torres magát és csapatát is megmentette a szégyentől

A japán labdarúgó-bajnokságban most az a legnagyobb hír, hogy a Vissel Kobe csapatánál összeállt egy világbajnoki triumvirátus, miután Lukas Podolskihoz és Andrés Iniestához csatlakozott az utóbbi években az MLS-ben szereplő New York Cityben játszó spanyol csatár, David Villa is.

Mini Barcelonát építenek Andrés Iniesta köré Japánban A hírek szerint David Villa a Vissel Kobe-nál folytatja pályafutását.

Közben azért lejátszották a bajnokság utolsó fordulóját, az már korábban eldőlt, hogy a Kawasaki Frontale végzett az élen, és a V-Varen Nagasaki már menthetetlenül zuhant a másodosztályba. A másik kieső kiléte viszont csak most dőlt el, és Fernando Torres fellélegezhet, mert klubja, a Sagan Tosu végül az osztályozót is elkerülte.

A Kashiwa Reysol viszont nem úszta meg, hiába győzött 4-2-re a Gamba Osaka ellen, búcsúznia kellett az élvonaltól. Hogy a búcsú igazán szép legyen, arról a brazil Cristiano gondoskodott, aki a félpályáról gyönyörű gólt lőtt, esélyt sem adott az Osaka kapusának.

Ezt még egy másik, egy híresebb Cristiano is megirigyelte volna!