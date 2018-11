Mourinho eléggé túltolta az ünneplést Fellaini győztes gólja után

A Manchester United kiszenvedte a győzelmet a Young Boys ellen a Bajnokok Ligája H csoportjában, ezzel pedig biztos, hogy az angol csapat továbbjut a legjobb 16 közé. A találkozó egyetlen gólját az emblematikus loboncától nemrég megvált Marouane Fellaini szerezte, José Mourinho kedvenc játékosa a 91. percben talált be. A portugál edző nem is tudta fékezni magát, a földhöz vágott egy kulacstartót örömében.

Mourinho’s reaction to Fellaini’s winner. You and us all Jose, mate. pic.twitter.com/0J8D1c8CJx

— The Man Utd Way (@TheManUtdWay) 2018. november 27.