Magyar focimeccs, ahol több angol néző szurkolt, mint magyar

Szombat reggel keveseknek jutott eszébe, hogy lenézzenek egy magyar hatodosztályú bajnokira, a BAK Respect és az MTK Baráti Kör összecsapására. Hideg, esős időben csak egy maréknyi ember vállalta a lelátón didergést az Angyalföldi Sportközpontban. A kevéske néző összetétele is eltért a szokásostól: a kis társaság egyik fele újságírókból állt, míg a másik egyenesen Londonból érkezett a találkozóra. A hazai együttes díszvendége ugyanis a klubuk alapításáról írt könyv szerzője, valamint egy 70 évvel ezelőtti ellenfél, a Corinthian Casuals FC képviselete volt.

A meccs pikantériájának számított, hogy 1900-ban éppen az MTK-ból kivált atlétákból alapították meg a BAK-ot, hogy kedvükre hódolhassanak szenvedélyüknek, futballozzanak. Egészen odáig jól is működött az egyesület, míg a profizmus fel nem ütötte a fejét Magyarországon. Az MTK focizni kezdett, míg a BAK apránként eltűnt, 1947-ben pedig végleg megszűnt. Jött azonban Molnár Bertalan és 2018-ban újra megalapította az egyesületet.

Ez mind szép és jó, de hogy jönnek a képbe az angol szurkolók? Nos, a magyar csapat nem jött volna újra létre, hogyha nem jelenik meg egy könyv Egri Erbstein Ernőről. A korábbi fedezet 1947 és 1949 között háromszor is bajnoki címre vezette a Torino FC-t. Ezt a legendás csapatot nevezik manapság “Grande Torinónak“. Erbstein örökre beírta magát az olasz labdarúgás történelmébe. Dominic Bliss erről, valamint a magyar legenda kalandos életéről született írását olvasva határozott úgy Molnár Bertalan, hogy feléleszti a klubot.

A Grande Torino után kutattam, amikor először találkoztam Erbstein nevével. Már néhány rövid történet után úgy éreztem, ebből nekem cikket kell írnom. Aztán ahogy csak gyűlt és gyűlt az információ, egy idő után rájöttem, ebből egy egész könyvet is lehetne írni. Szerencsém is volt, kaptam egy e-mailcímet egy Amerikában élő magyarhoz, akinek majdnem minden korabeli újságcikk a birtokában van digitális formában, így ezekből is tájékozódni tudtam

– mesélte Blis, a könyv szerzője, az angol “küldöttség” egyik tagja.

Dominic láthatóan a labdarúgás nagy híve, mondataiból ordít, hogy imádja a focit – persze egy brittől, kiváltképp, ha a sportágról ír, mást nem is várhatunk. Azért így is tudott újat mutatni neki a mi kis focink: amikor a csapat bevonulását követően köszöntötte a közönséget “kettő, három, BAK!” harci kiáltással, felém fordul Dominic.

– Ez meg mi volt?

– Köszöntötték a közönséget.

– Nahát! És ez van minden meccsen?

Ez meg is alapozza a beszélgetés menetét, de alig bonyolódunk bele az angol és a magyar hatodosztály közötti monumentális különbségekbe, a hazai együttes máris vezetést szerez Kántor Barnabás góljával. A maroknyi közönség tapsol, a BAK azonban nem áll le, szeretne igazán jó benyomást tenni vendégeire. Egyszer csak újra kérdést szegez nekem Dominic:

Ilyet sem láttam még soha: van, aki melegítő nadrágban játszik. Ilyet lehet?

És rámutat az ellenfél csapatából arra a Kenesei Zoltánra, aki 2011-ben óriási bundabotrányba keveredett. Közben robognak a hazaiak, és Jenei Krisztián – aki hat nappal korábban Mexikóvárosban szerzett bronzérmet a hajléktalan válogatott játékosaként – a félpályáról emel újabb gólt, ezzel 2-0-ra módosítva az állást.

A BAK harapós, egyre-másra dolgozza ki a helyzeteit, lövi a gólokat, egyedül Kenesei gólja tartja a lelket az MTK Baráti Körben. Közvetlenül a félidő vége előtt egy könnyű síppal befújt vendégbüntetőnek hála végül 5-2-vel zárul az első 45 perc.

Az angolok nagy tapssal hálálják meg a látványos műsort. Az Erbstein-könyv szerzőjére további újságírók is várnak, így új beszélgetőtárs után nézek és kisvártatva a másik díszvendég, John Forrest mellé keveredek, aki a Corinthian Casuals közösségi igazgatója. Csapata, az egyetlen olyan amatőr egyesület, amely egészen a félprofinak számító Bostik League-ig jutott – ez a hetedosztálynak felel meg Angliában.

Rendkívüli a CCFC története és jelene is, 1939-ben egyesült a Corinthian FC-t és a Casuals FC is, így létrehozva azt a csapatot, amely a mai napig amatőrként működik. Az angol labdarúgás alapjainak letételében elévülhetetlen érdemei vannak az egyesületnek. A korai években még válogatott játékosokat is adott a klub, ezen felül pedig olyan tényekkel büszkélkedhet, minthogy:

A Manchester United a mai napig a Casualstől szenvedte el története legnagyobb vereségét (11-3).

A Real Madrid csapata a Corinthian idegenbeli fehér szerelése miatt játszik tiszta fehérben.

A korabeli időkben, ha tizenegyeshez jutott az ellenfél, kiállt a kapus a kapuból, mondván; úriember nem szabálytalankodik, de ha mégis, úgy megérdemli, hogy gólt kapjon.

Az alkalom szempontjából a legfontosabb adalék azonban, hogy több mint 70 évvel ezelőtt a CCFC megmérkőzött Magyarországon a BAK-kal, amely megnyert egy amatőr tornát. A győztesnek a Corinthian Kupával kedveskedtek az angolok, ám mindenki úgy tudta, hogy a serleg elveszett az évek során. Csakhogy Dominic és John is örömmel újságolta, micsoda öröm volt, amikor pénteken a Magyar Olimpiai és Sportmúzeumban ráleltek a trófeára. Egy másolat is létezik, amit sok éve az Ecseri piacon találtak meg, ez ma Salgótarjánbab megtekinthető.

Meanwhile, many miles from King Georges, @theinsidelefty & @jdaforrest are on an ambassadorial trip to Hungary to re-kindle ties with old Corinthian friends. They’re guests of BAK who are all looking to resurrect the Corinthian Cup, lost for over 70 years. More on this soon. pic.twitter.com/ADBeUXWOWs — Corinthian-Casuals (@CorinthianCas) 2018. november 24.

Amikor először írt nekünk a BAK, azonnal tudtam, hogy baráti kapcsolatot szeretnénk kialakítani velük. Célunk, hogy az amatőr labdarúgás mozgalma minél több helyre eljusson. Örülünk a nemzetközi partnereknek. Pénteken díszvacsorán vettünk részt, ahol Bertalannal (a BAK elnökével – a szerk.) a Corinthian Kupa feltámasztásáról is beszéltünk

– meséli John, aki szintén rendkívül lelkes, ha a labdarúgásról folyik a szó.

Idők közben az elképzelhetetlen bekövetkezik: kiegyenlít az MTK Baráti Kör a 76. percben, ráadásul egyáltalán nem érdemtelenül. Pedig Popvics Tibor lépni is alig tud egy sérülés miatt, ám a vendégeknek nincs cseréjük, így kénytelen végigjátszani a meccset. A britek döbbenten állnak, ők el sem tudták képzelni, hogy ilyen megtörténhet. A BAK azonban nem hagyja cserben vendégeit, a hajrát megnyomva, végül 8-5-re behúzza a találkozót – a végeredményt Jenei ráadásul újra saját térfeléről szerzett góllal állítja be.

Micsoda meccs! Látod ott a balhátvédet? A meccs embere! Elképesztő, mennyit melózott a pályán!

– mondja csillogó szemmel John, miközben a hazai csapat játékosai egyesével pacsiznak a Londonból érkezett delegációval.

A magyarországi túra remekül sikerült, a két klub ajándékokkal is kedveskedett egymásnak:

A magyarok egy korabeli Corinthian Casuals-mez replikáját, valamint sálakat kaptak.

Az angolok névre szóló saját BAK-mezzel és sálakkal gazdagodtak.

I’m in Budapest this week, meeting the guys at BAK, and they’ve given me my own shirt and squad no (22). I went with @jdaforrest from @CorinthianCas and we came bearing gifts too. Here’s president of BAK, Bertalan Molnar, with his signed Corinthians shirt. pic.twitter.com/xifsfnrWGd — Dominic Bliss (@theinsidelefty) 2018. november 24.

A meccs azonban véget ért, a 70 év után újra találkozó feleknek pedig rengeteg megbeszélnivalójuk van. Folytatás a tervek szerint egyértelműen lesz, a cél pedig nem is lehet más, mint a Corinthian Kupa újbóli megrendezése.