Levideózták, ahogy lezuhan a Leicester-tulajdonos helikoptere

Tragédia rengette meg a labdarúgóvilágot: szombaton lezuhant a Leicester City tulajdonosát, Vichai Srivaddhanaprabhát szállító helikopter, a fedélzeten tartózkodó öt ember életét vesztette. Az egyik sportcsatorna adásában mutatták, ahogyan a gép felszállt, de a balesetet már nem mutatták. Most egy új felvétel került elő, ezen a helikopter elemelkedik a földtől, majd a levegőben pörögni kezd, ezt követően csapódik a stadion melletti parkolóba.

Scary new footage of the Leicester City Football Clubs owners Helicopter crash pic.twitter.com/Z9gnXEcnXI

— Ste Thomas (@stiffan67) 2018. október 30.