Sorozatban negyedjére nem nyert a Barcelona

Miután az Atlético Madrid – ha nehezen is, de – megnyerte aktuális bajnoki mérkőzését, az FC Barcelona úgy vágott neki a 8. forduló zárómérkőzésének Valenciában, hogy győznie kell, amennyiben az első helyen akar maradni a tabellán.

Ilyen előzmények után sejthetjük, milyen lelkiállapotba kerültek a katalánok játékosai, amikor Ezequiel Garay a második percben, szinte a gólvonalról vágta be a hazai csapat vezetőgólját. A vendégek nyomtak becsülettel, egészen hamar, a 23. percben jött is a válasz – ki más egalizált volna, ha nem Lionel Messi? Az argentin sztár cirka húsz méterrőllőtte ki a bal alsó sarkot. A Barca ezután is irányította a játékot, de a szorongató 76%-os labdabirtoklás mellé nem párosult sok helyzet és végül egy ponttal be kellett érnie a csapatnak.

Merthogy vasárnap este a Sevilla 2-1-re legyőzte a Celta Vigo csapatát ezzel pedig meglepetésre egy ponttal a Barcelona előtt vezeti a spanyol bajnokságot. A vigói együttes a legutóbbi öt bajnoki fordulóban kétszer szenvedett vereséget, és három döntetlennel csupán három pontot szerzett.

Eredmények – La Liga, 8. forduló Valencia-FC Barcelona 1-1 (1-1) korábban:

Espanyol-Villarreal 3-1 (1-1)

Sevilla-Celta Vigo 2-1 (1-0)

Atlético Madrid-Betis 1-0 (0-0)

Real Valladolid-Huesca 1-0 (1-0)

szombaton játszották:

Leganés-Rayo Vallecano 1-0 (1-0)

Getafe-Levante 0-1 (0-0)

Girona-Eibar 2-3 (2-2)

Alavés-Real Madrid 1-0 (0-0)

pénteken játszották:

Athletic Bilbao-Real Sociedad 1-3 (1-1) A tabella: 1. Sevilla 8 18- 8 16 pont

2. FC Barcelona 8 19- 9 15

3. Atlético Madrid 8 9- 4 15

4. Real Madrid 8 12- 7 14

5. Espanyol 8 11- 7 14

6. Alavés 8 11- 8 14

7. Real Valladolid 8 7- 6 12

8. Real Betis 8 5- 6 12

9. Real Sociedad 8 12-11 11

10. Celta Vigo 8 13-12 10

11. Levante 8 12-14 10

12. Eibar 8 9-12 10

12. Valencia 8 6- 7 9

és Getafe 8 6- 7 9

14. Girona 8 10-13 9

15. Villarreal 8 6- 7 8

17. Athletic Bilbao 7 9-13 7

18. Leganes 8 7-12 7

19. Rayo Vallecano 7 7-15 5

20. Huesca 8 7-18 5

