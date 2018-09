Mennyire ciki, amikor már az egész stadion gólt kiált, te mégis kihagyod életed ziccerét

A futball egyik nagy igazsága, hogy nincs olyan nagy helyzet, amit ne lehetne kihagyni. Ezt a tételt igazolta az Európa Liga csoportkörének első fordulójában játszott Lazio-Apollon Limasszol meccs,

amelyen a rómaiak bosnyák légiósa, Senad Lulic hagyott ki egy olyan helyzetet, amit valószínűleg 100-ból 99-szer berúg.

Pedig egy darabig mindent jól csinált, óriási sprintet vágott ki mélységből indulva, kicselezte a kapust, és nem rúgta el ballal az üres kapura, inkább még csinált egy cselt, amivel a visszafutó védőt becsapta. Utána viszont kivárt egy ütemet, és ez már hiba volt, mert a védő így ki tudta spárgázni a gyengén elgurított labdát.

😤 😤 😤 😤

This will haunt Senad Lulić forever! #UEL

What is the worst miss you remember? pic.twitter.com/eKhyJjU4L6

— SiriusXM FC 157 ⚽️📻 (@SiriusXMFC) 2018. szeptember 20.