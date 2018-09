Orbán Ferenc megtisztelő feladatot kapott Ausztriában

Nem sokkal a szombati Finnország elleni vereség (1-0) és a keddi, görögök elleni egészen pazar magyar gólokkal elért 2-1-es győzelem előtt új testületet állított fel a Magyar Labdarúgó Szövetség.

Egyfajta szakmai bizottságot, amelyet Nyilasi Tibor vezet, és mellette jobbára olyan fiatal szakemberek kaptak helyet, akik jelentős külföldi karriert tudnak maguk mögött, vagy éppenséggel jelenleg is komoly külhoni klubnál állnak alkalmazásban.

Az MLSZ-elnökség szándéka szerint a testület feladata:

Hogy például Dárdai Pál, Löw Zsolt és Szabics Imre munkája mellett miként tudna érdemben dolgozni a magyar labdarúgásért, azt nem taglalta az MLSZ-közlemény.

A döntés lényegét tekintve beismeri, azért kapaszkodik az MLSZ is külföldi edzőkbe, mert a magyar szakma átlagos tudásszintje az UEFA-képzés 1997-es elindítása, majd többszöri átalakítása ellenére sem elégséges, ezért újabb irányváltásra van szükség.

Megjegyzendő:

a keretesünkben felsorolt nevek egytől egyig a magyar edzőképzés „termékei”, vagy játékosként, vagy már végzett pro licences edzőként.

Mindezek kapcsán körülnéztünk, vajon a szomszédban, Ausztriában, ahol a futball színvonala nem áll fényévnyi távolságban a magyartól, mégis képesek komoly értékkel bíró játékosokat kinevelni az európai topbajnokságok bármelyikének, hogyan képzik az edzőket, mit várnak el tőlük.

Orbán Ferenc az az erdélyi származású magyar futballedző, aki anno még az MLSZ rendszerén belül kezdte el képezni magát (B-licence), de nyolc éve Ausztriába költözött és idén nyáron már ott szerezte meg az A-licences diplomát.

Az A-licences képzésen első dolog, amivel képbe hoztak az, amit az osztrák szövetség elvár minden egyes olyan edzőjétől, aki az oktatási rendszerében részt vesz. Ez a cél meghatározása. Tényként közölték: Ausztria nem futballhatalom. Képző ország, amely a topligáknak nevel piacképes labdarúgókat, mert ebből a válogatott és az osztrák foci egésze profitál. A képzés egyik mottója: minél jobban segítjük, minél többet adunk a világfutballnak, annál többet kapunk vissza. Ezért már az A licence-re történő kiválasztásnál is olyan edzőket keresnek és találnak, akik ezt elfogadják. Tőlük aztán azt várják, hogy a tananyag megértése és elsajátítása után e végcél érdekében képesek legyenek az osztrák csapatokat hazai és a nemzetközi szintre is felkészíteni

– vázolta az osztrák szakmai alapvetést Orbán. Hozzátette, ennek érdekében kifejezetten a futballmúltjukból kiindulva, osztrák lábon állva, osztrák szürkeállományra támaszkodva, kemény, de minőségi munkával dolgoznak. Az A-licences képzésnél kapott egy sportpszichológiát, sportbiológiát, pedagógiát, edzéselméletet és gyakorlati útmutatót tartalmazó 3-4 ezer oldalas tananyagot.

Az egy éves képzés alatt háromszor két hétre beköltöztették őket az osztrák szövetség edzőtáborába. Itt az oktatás minden nap reggel 8-20 között zajlott. Az elméleti és gyakorlati óraszám megközelítette a háromszázat.

A képzések közötti 3-4 hónapos szünetekben sem lógathatták a lábukat. Valamennyi tantárgyból házi feladatot kaptak. Orbán elmondása szerint szigorúan, interaktív módon ellenőrizték őket, ezért gyakorlatilag a tíz hónap alatt minden nap tanulnia kellett annak érdekében, hogy a házi feladatokat határidőre, megfelelő minőségben el tudja készíteni.

Orbán szerint Ausztriában az UEFA-képzés olyan mély és alapos, hogy bár számos, már felnőtt első osztályú csapatnál dolgozó kollégával végzett együtt, de egyikük sem érezhette azt, hogy nem tudnak neki újat mutatni. Sőt. Az osztrákok a legújabb futballszakmai trendek mellett kifejezetten hangsúlyosan foglalkoztak a pszichológia, a pedagógiai képzéssel, mert azt vallják, a modern futballban ezek nélkül az ismeretek nélkül semmilyen szinten nem működik a tehetség felismerése, kiválasztás, képzése.

– mesélte Orbán, aki szerint a 21. század futballjában, az X-, Y-generációs gyerekek esetében már nagyon nem mindegy, hogyan szólsz a játékoshoz. Ausztriában azt vallják, a hiba javítása, és a helyes megoldás elmagyarázása elengedhetetlen, de ha túl sokszor és durva hangnemben hívod fel a figyelmet, könnyen kialakítod tanítványodban a gátlást, a félelmet a hibázástól. Ezért képtelen lesz kihozni magából a maximumot.

Az osztrákok ezért azokat az edzőket keresik, javasolják továbbképzésre, léptetik előre a karrierjében, akik erősek pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs téren, kreatívok, képesek szóban és változatos gyakorlatokban leoktatni a legfrissebb nemzetközi trendeknek megfelelő edzésanyagot.

Számos videót mutattak negatív példaként, hogy az edző tréning, vagy mérkőzés közben elvesztette a fejet, üvöltött és folyamatosan korrigált még a testbeszédével is. Az osztrákok szerint ez a régimódi edzői stílus, ami a labdarúgó fejlődését inkább hátráltatja, mint segíti. A modern futballban nagybetűs élsportolókra van szükség. Ők intelligensek. Ha kapnak mellé megoldási javaslatot, értik a normálisan megfogalmazott kritikát, sőt, elvárják, hogy követeljenek tőlük, mert már gyerekkorban is a fejlődés motiválja az ilyen típusú játékost. Sok-sok munka után csak velük lehet elérni, hogy mérkőzés közben gyorsan felismerjék a szituációt, döntsenek, mi a helyes megoldás és olyan magas szintű technikai tudással rendelkezzenek, amely lehetővé teszi, hogy nyomás alatt is tökéletesen kivitelezzék a kívánt mozdulatsort. Az ilyen típusú intelligens labdarúgó felismerése, majd a tehetségének megfelelő kibontakoztatása a legfontosabb feladat gyerekkorban