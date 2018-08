Visszavonul az angol tündérmese egyik főhőse

Nem szerepel többé az angol válogatottban Jamie Vardy. A 31 éves csatár akkor robbant be a köztudatba, amikor a Leicester City nem csak felvette a versenyt a leggazdagabb klubokkal a Premier League, hanem meg is nyerte a 2015/16-os kiírást. Ebben az idényben Vardy 24 gólt lőtt, az egyik legfontosabb láncszeme volt a gépezetnek.

Ezek után a válogatottba is bekerült a Leicester támadója, 26 mérkőzésen kapott lehetőséget, ezeken hét gólt szerzett. Kedd délután azonban bejelentette visszavonulását a válogatottból.

A játékos továbbá arról is beszélt, hogy a klubjára szeretne főként koncentrálni, valamint a családjával több időt szeretne tölteni.

BREAKING: Jamie Vardy has told Gareth Southgate he wants to focus on his club career but is willing to play for @England in exceptional circumstances #SSN pic.twitter.com/jGa3QYlxI6

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 2018. augusztus 28.