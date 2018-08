Dzsudzsák Balázs ázsiója emelkedőben van

Egye több szakíró és blogger gondolja úgy, hogy Angliában, de immár Németországban is van csapat, ahol erősítést jelentene a szélső.

Augusztus 31-én jár le az európai átigazolási szezon és a határidő közeledtével Dzsudzsák Balázs neve egyre többször kerül be a hírekbe (pedig szabadon igazolható, így rá nem vonatkozik a határidő, akár szeptemberben is aláírhat bárhova).

Leginkább azért, mert a transfermarkt.com oldal a még mindig 3,5 millió eurósra becsült értéke alapján hetedik helyére emelte a szabad játékosok listáján a magyar válogatott csapatkapitányát. A lista tekintélyes neveket tartalmaz, az első például Claudio Marchisio, a második Samir Nasri, míg a harmadik Hatem Ben Arfa.

Ez a TOP10-es pozíció ez egy két lokális médium szakírójának, bloggerének megmozgatja a fantáziáját.

Dzsudzsák nevét első sorban az angol piacon dobták be, ott „reklámozzák”, mint remek vétel, annak ellenére, hogy a 24.hu azt írta, jelen állapotában a Vidinek például nem jelent erősítést.

Dzsudzsák Balázs jelen állapotában nem jelent erősítést a Vidinek Nem találunk józan észérvet amellett, hogy miért lenne szüksége a 96-szoros válogatott labdarúgóra a BL-be igyekvő fehérvári csapatnak.

Mások velünk szemben úgy gondolják, a Bolton Wanderersnek, a Newcastle Unitednek, vagy a Cardiff Citynek igen – ezekhez a csapatokhoz dobták be a nevét –, így akár még jól is járhatnak vele. Az angolok úgy emlékeznek rá, olyan labdarúgóra, aki képes a szélen bárkit megverni és onnan tökéletesen bekanyarítani a labdát, úgy, hogy arra csak érkezni kell. Tény, volt ilyen idő.

Az angolok után most egy német lap, a hsv24.mopo.de is felvetette, a patinás Bundesliga csapat, a jelenleg másodosztályban a visszajutást célul kitűző Hamburgnak is jól jönne a bal szélen Dzsudzsák, lévén sérülés miatt hosszú időre kiesett onnan Jairo Samperio.

Mondjuk nem valószínű, hogy a ballábas szélső a Bundesliga 2-be vágyna, de ha végre utolsó szalmaszálként bármelyik nyugati bajnokságban kötne ki, annak speciel örülnénk, mert a magyar válogatott hasznát látná.