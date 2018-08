Agüero álomszép gólja után gázolt át ellenfelén a City

A bajnoki címvédő Manchester City a triplázó argentin csatár vezetésével ütötte ki 6-1-re a Huddersfieldet a Premier League-ben.

A 25. percben járt a címvédő Manchester City Huddersfield elleni bajnokija, amikor Ederson ugratta ki tökéletes ütemben Agüerót, ám ő kissé körülményesen vette át a labdát, úgy tűnt, a nagy lehetőség odalesz. Az argentin csatár ezt egy csellel a védőjét és a kimozduló kapust is beültette a hintába, majd egy laza mozdulattal a hálóba emelt – káprázatos gól volt.

Innentől kezdve hamar eldöntötte a meccset a City, Gabriel Jesús, majd ismét Agüero talált be, egy nagyobb KO is kinézett ekkor a Huddersfieldnek. A vendégek a 43. percben szépítettek ugyan, de a második félidő elején Silva visszaállította a háromgólos különbséget, nehogy a vendégek elhihessék, hogy lenne keresnivalójuk. A találkozó további része arról szólt, hogy Agüerónak összejön-e a mesterhármas, kihagyott egy csomó helyzetet, de a 75. percben csak megszerezte a harmadik találatát. A helyére behozott Sané is kiprovokált mg egy újabb gólt, amikor a labda Kongolóról a saját kapujába pattant.

A Manchester City megerőltetés nélkül nyert 6-1-re és igazából még több gólt is szerezhetett volna a meccsen.

A másik kora délutáni mérkőzésen nagyon bekezdett a Burnley és a Watford, két gól is volt az első hat percben. A vendég Watford aztán a második félidő elejét is megnyomta, amivel meg is nyerte a mérkőzést 3-1-re.

Eredmények – Premier League, 2. forduló Manchester City – Huddersfield 6-1 (3-1) Burnley – Watford 1-3 (1-1)

