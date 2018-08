Fantasztikus gesztus miatt véd 11-es mezben a Wolves kapusa

Pénteken beindult a Premier League és az angol élvonalbeli csapatoknak le kellett adniuk a végleges névsorukat, mezszámmal együtt. Az élesszemű drukkerek pedig rögtön föl is fedeztek egy furcsaságot a frissen feljutó Wolverhampton keretében: Rui Patrício kapus a 11-es mezszámot kapta.

Wolves’ 2018/19 @premierleague squad numbers and the names that will be worn on the shirts.

👕#️⃣ pic.twitter.com/8zMOLGntvo

— Wolves (@Wolves) 2018. augusztus 10.