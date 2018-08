Kiállítás, védett tizenegyes, gólvonal technológia – beindult a Premier League

Fordulatokkal teli első fordulót produkálnak az angol élvonalbeli labdarúgó-csapatok az első fordulóban. A pénteki nyitómeccsen a Manchester United 2-1-re diadalmaskodott a Leicester City fölött, a mérkőzés során Paul Pogba tizenegyesből volt eredményes.

Szombaton pedig az első hárított büntetőre is sor került. A Bournemouth jutott véleményes tizenegyeshez az újonc Cardiff City ellen, ám Callum Wilson bal alsóba szánt lövését kivédte Neil Etheridge. Ettől függetlenül a hazaiak nyertek 2-0-ra.

ngTovábbi érdekesség, hogy 2013 óta az első olyan kapus Etheridge, aki debütálásakor büntetőt fogott, erre utoljára Allan McGregor volt képes. A Hull City kapusa a Chelsea ellen hárított.

1 – Neil Etheridge is the first goalkeeper to save a penalty on his Premier League debut since Allan McGregor did so for Hull against Chelsea in August 2013. Stopped. pic.twitter.com/MBmqEBk7hN

— OptaJoe (@OptaJoe) 2018. augusztus 11.