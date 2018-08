Kisfiú szaladt a pályára a Liverpool nyitómeccsén

Különös közjáték akasztotta meg a Liverpool idei első bajnokiját vasárnap délután. Jürgen Klopp csapata hazai pályán fogadta a West Ham United és a találkozó 81. percében egyszer csak egy tizenéves kissrác rohant be a pályára. Az eset annyira váratlanul ért mindenkit, hogy biztonsági őrt nem is nagyon lehetett látni a fiú körül.

A pályára szaladó drukkernek egyetlen célpontja volt: a csapat egyik legnagyobb sztárja, Mohamed Szalah. Az egyiptomi hamar felismerte, hogy nem akar rosszat a fiatal szurkoló, így aztán magához ölelte, jelezte a pályaőröknek, hogy nem kell aggódni és valamit a rajongó fülébe suttogott. Ezután a fiú lement a pályáról, a meccs pedig folytatódhatott.

A young fan interrupts play to have a chat with @MoSalah.#beINPL #LIVWHU pic.twitter.com/3UQI5Pw5HE

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) 2018. augusztus 12.