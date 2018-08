A Real őrült összeggel indít újabb rohamot Hazard-ért

A belga válogatottal a világbajnokságon bronzérmet szerző Eden Hazard csak a 76. percben állt be a Chelsea-be a Huddersfield elleni első angol bajnokin, de így is adott egy gólpasszt, valamint mind a hat csele sikeres volt, és bemutatott egy olyan szólót, ahol egymás után hagyta ott az ellenfeleket, míg fel nem rúgták.

Eden Hazard is unbelievable, only way to stop him. pic.twitter.com/ZB4TD9Yaxs

— Mod (@CFCMod) 2018. augusztus 11.