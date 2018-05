“Helyzetkihasználásban van lemaradása a magyar focistáknak”

A hétfőn véget ért Puskás-Suzuki-kupa álomcsapatába is bekerülő Sipos Zoltán a DIGI Sport híradójának elmondta, miben, miért nem mehetett annyira a gólszerzés a Puskás Akadémiának, amely döntőben 3-1-re kikapott a Genktől

– mondta a Sport24-nek Sipos Zoltán.

Ha pedig így tesz, akkor a magyar futballista eljuthat oda, ahová az akadémia egykori játékosa, Sallai Roland, aki ezúttal díjátadóként vett részt a felcsúti kupadöntőn. Sallai a Puskás Akadémia után játszott a Palermóban, majd a ciprusi APOEL-be igazolt, ahol bajnok lett.

Most egy hónapos pihenőn vagyok, nem tudom, mi lesz a válogatottal való kapcsolattal, hogy megyek-e – remélem, bízom benne, hogy igen. Azért úgy érzem, hogy egy sikeres szezon van most a hátam mögött. Edzek folyamatosan, készülök rá, a jövőmmel kapcsolatban pedig nem is szeretnék mondani semmit. Vannak jelentkezők, de egyelőre szerződés köt az APOEL-hez, úgyhogy a mostani klubomra koncentrálok. Idén is szeretnék a Bajnokok Ligájában játszani, és minél több kupát elhódítani a csapattal. Remélem, megkapom a válogatott meghívót, és be is tudom bizonyítani, hogy ott a helyem