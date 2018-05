Még él a BL-álom Gulácsiék számára

A Gulácsi Péterrel felálló RB Leipzig hazai pályán 4-1-re legyőzte szombaton a Wolfsburgot a német labdarúgó-bajnokság utolsó előtti fordulójában.

A lipcseiek közel egy hónap után nyertek újra.

Az eredmények is számukra szerencsésen alakultak a csapat számára, mivel a Leverkusen is pontot vesztett és a Hoffenheim is kikapott. Ennek köszönhetően maradt esélyük arra, hogy a zárókörben kiharcolják a Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helyet.

A Hoffenheimben Szalai Ádám az 50. perctől csereként kapott lehetőséget, de nem tudott segíteni csapatán a Stuttgart otthonában.

Eredmények – Bundesliga, 33. forduló Borussia Dortmund-FSV Mainz 05 1-2 (1-2)

RB Leipzig-VfL Wolfsburg 4-1 (2-0)

1. FC Köln-Bayern München 1-3 (1-0)

Werder Bremen-Bayer Leverkusen 0-0

Borussia Mönchengladbach-SC Freiburg 3-1 (1-0)

Eintracht Frankfurt-Hamburger SV 3-0 (1-0)

Augsburg-Schalke 04 1-2 (1-2)

Hannover 96-Hertha BSC 3-1 (3-0)

VfB Stuttgart-1899 Hoffenheim 2-0 (1-0) A tabella:

1. Bayern München 33 91-24 84 pont

2. FC Schalke 04 33 52-37 60

3. Borussia Dortmund 33 63-44 55

4. 1899 Hoffenheim 33 63-47 52

5. Bayer Leverkusen 33 55-42 52

6. RB Leipzig 33 51-51 50

7. Eintracht Frankfurt 33 45-44 49

8. VfB Stuttgart 33 32-35 48

9. Bor. Mönchengladbach 33 46-50 47

10. Hertha BSC 33 41-40 43

11. Augsburg 33 43-44 41

12. Werder Bremen 33 35-39 39

13. Hannover 33 42-51 39

14. FSV Mainz 05 33 37-50 36

15. SC Freiburg 33 30-56 33

16. VfL Wolfsburg 33 32-47 30

17. Hamburger SV 33 27-52 28

18. 1. FC Köln 33 34-66 22 – már kiesett

Kiemelt fotó: Fotó: JAN WOITAS / dpa-Zentralbild / DPA