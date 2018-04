Guardiola már amiatt remeg, nehogy a bajnoki címet is elbukja a City

A Manchester Citynek nem sikerült a bravúr: nemhogy ledolgozni nem tudták a hátrányukat, de a 3-0-ra elveszített első mérkőzés után a visszavágón is kikaptak 2-1-re a Liverpooltól a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Ráadásul közben a múlt héten elveszítették a Manchester United elleni derbit 2-0-s előnyből, azaz ahelyett, hogy már akkor eldöntötték volna a bajnoki címet, most kénytelenek hátrafelé nézelődni.

Azért azt nem árt elszögezni, hogy még mindig 13 pont az előnyük a United mögött hat fordulóval a bajnokság vége előtt, azaz, ha kétszer nyernek, akkor bármit játszik José Mourinho csapata, a City lesz a bajnok. Ugyanakkor Pep Guardiola arra hívta fel a figyelmet: nem lenne példa nélküli ez nagy összezuhanás.

Katalánként természetesen egy realos példát hozott, amikor a 2003-2004-es szezonban a madridiaknak nyolc pont előnyük volt az utolsó tizenkét forduló előtt, végül olyan rosszul zárták az idényt, hogy visszazuhantak a negyedik helyig. Akkor a Valencia ünnepelhetett.

„A United rengeteg pontot fog még gyűjteni. Jó formában vannak és topjátékosok alkotják a keretet. Én úgy számolok, hogy mind a hat mérkőzésüket nyerik, nekünk pedig oda kell figyelni magunkra. November-december környékén már mindenki bajnokként ünnepelt minket, aztán egy hét alatt elveszítettünk három mérkőzést és most itt vagyunk. Ilyen dolgok előfordulnak a fociban. A Real Madrid is sorra veszítette el a meccseit 2004-ben, el is ment rajta a bajnoki cím. A játékosaimnak nem kell szajkózni, mi a tét, tudják maguktól is. De még a saját kezünkben van a sorsunk” – idézi Guardiolát a goal.com.

Mindezek után nem is jön könnyű meccs a Citynek, szombaton ugyanis a Tottenham Hotspur otthonában lépnek pályára. A Manchester United vasárnap a tök utolsó West Bromwichot fogadja majd.

Premier League, 34. forduló szombat:

Southampton-Chelsea 13.30

Burnley-Leicester City 16.00

Crystal Palace-Brighton 16.00

Huddersfield-Watford 16.00

Swansea City-Everton 16.00

Liverpool-Bournemouth 18.30

Tottenham Hotspur-Manchester City 20.45 vasárnap:

Newcastle United-Arsenal 14.30

Manchester United-West Bromwich Albion 17.00 hétfő:

West Ham United-Stoke City 21.00 Az állás:

1. Manchester City 32 90-24 84 pont

2. Manchester United 32 63-25 71

3. FC Liverpool 33 75-35 67

4. Tottenham Hotspur 32 64-27 67

5. Chelsea 32 54-31 57

6. Arsenal 32 61-43 54

7. Burnley 32 31-28 49

8. Leicester City 32 48-45 43

9. Everton 33 38-53 41

10. Newcastle United 32 33-41 38

11. Bournemouth 33 41-53 38

12. Watford 33 42-59 37

13. Brighton 32 29-43 35

14. West Ham United 32 40-58 34

15. Swansea City 32 26-45 32

16. Huddersfield 33 26-54 32

17. Crystal Palace 33 33-52 31

18. Southampton 32 31-50 28

19. Stoke City 33 30-63 27

20. West Bromwich Albion 33 26-52 21

Nyitókép: Paul ELLIS / AFP