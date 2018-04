Ő az az edző, aki a Bayernek és a Dortmundnak is nemet tud mondani

Julian Nagelsmann úgy tervezi, hogy a következő szezonban is a Hoffenheim labdarúgócsapatának vezetőedzője lesz.

2021-ig szól a szerződésem, amelyben van egy opció a 2019-es távozásra. De az a tervem, hogy maradok, legalább 2019-ig

– mondta a szakember a Playboynak adott interjúban.

Az utóbbi időben a fiatal trénert többször is szóba hozták a Bayern Münchennel és a Borussia Dortmunddal. Erre azt mondta, ha érkezik ajánlat, elgondolkodik, de hangsúlyozta: nem szabad elfelejteni, hogy még mindig csak 30 éves, és már most is Bundesliga-edző.

És itt a Hoffenheim nem a legrosszabb munkahely.

Azt is elárulta, hogy nem feltétlenül ragaszkodna egy nagyon hosszú pályafutáshoz.

A kérdés persze mindig az, anyagilag hogy néz ki a dolog? De ha megengedhetném magamnak, akkor az az álmom, hogy 40 vagy 50 évesen még belekezdjek valami másba, és ne a futballpályán álljak.

A Szalai Ádámot is foglalkoztató Hoffenheim jelenleg a hetedik helyen áll a német labdarúgó-bajnokságban. Nagelsmann 2016 óta irányítja a csapatot.

Nyitókép: MARIUS BECKER / DPA