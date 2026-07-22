Vladan Matics fia bekerült a Szeged felnőtt csapatába

Matics Dávid a szegedi akadémia saját nevelése, aki már 2015-ben, akkor U7-es játékosként kezdte a pályafutását. Az akadémiára 2022-ben került, a 2024-25-ös idényben az év játékosának is megválasztottak a klub utánpótlásában. Az elmúlt idényben bemutatkozott a felnőtt másodosztályban szereplő U21-es csapatban is, huszonkét mérkőzésen nyolcvannyolc gólt szerzett.

A korosztályos válogatottakban is megmutatta magát, 2023. decemberében lépett először pályára a serdülő válogatottban, 2025-től pedig az ifjúsági válogatottat erősíti, novemberben pedig a franciaországi TIBY kupán a torna legjobb játékosának választották.

„Egy álmom vált valóra, és őszintén szólva most nehezen találom a szavakat. Gyerekkorom óta ezért edzem, ezért dolgozom nap mint nap, így óriási megtiszteltetés, hogy most lehetőséget kaptam arra, hogy a legjobbak között fejlődhessek. Hálás vagyok a bizalomért, alig várom, hogy elkezdhessem a közös munkát, tanuljak, és minden egyes nap bizonyítsak” – fogalmazott szerződésének aláírása után Matics Dávid.

A 17 éves irányító 2027-ig szóló szerződést írt alá Szegeden. Édesapja jelenleg is a klubnál dolgozik, felnőtt- és utánpótlás-játékosmegfigyelésért felelős igazgató.