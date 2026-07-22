Littlernek majdnem összejött a két kilencnyilas egy meccsen belül

Littler rögtön az első legben berúgta az ajtót: hat tripla 20-szal lement 141-re, onnan pedig egy tripla 20, tripla 19, dupla 15 kombóval szállt ki.

LITTLER LANDS THE NINE! ☢️ LUKE LITTLER PRODUCES PERFECTION IN THE OPENING LEG OF THE MATCH! Absolutely astonishing! 🤯 📺 https://t.co/xXnQhVoUPy#MatchplayDarts pic.twitter.com/QbDrwSyGKW — PDC Darts (@OfficialPDC) July 21, 2026

A közönség és Littler tombolt, Aspinall hitetlenkedve mosolyogva tapsolt, majd lepacsizott ellenfelével. A világelső 2–1-re vezetett, amikor a negyedik legben újra hat tökéletes nyíllal kezdett, majd bedobta a tripla 20-at és a tripla 19-et, de a dupla 15-öt ezúttal, ha milliméterekkel is, de elhibázta.

THIS IS RIDICULOUS! 🤯 Luke Littler wires D15 for a SECOND nine-darter in the space of four legs! You are watching something very, very special! 📺 https://t.co/xXnQhVoUPy#MatchplayDarts pic.twitter.com/HVb7hfGVVO — PDC Darts (@OfficialPDC) July 21, 2026

Ki szeretné lejátszani helyettem?

Amikor Littler megnyerte a leget, Aspinall a közönség felé fordult, és a nyilait mutatta, mintha csak azt kérdezné, ki szeretné ezt a meccset lejátszani helyettem.

A sokkoló indítás után egyébként összekapta magát Aspinall, aki 7–7-nél utolérte Littlert, de a kétszeres világbajnok 10–7-re elhúzott, és onnan már nem engedte ki a kezéből a győzelmet.

LITTLER WINS AN EPIC! ☢️ One of the best matches in World Matchplay HISTORY! 👏 Luke Littler averages 113.68 to defeat Nathan Aspinall 11-8 in a truly amazing contest! 📺 https://t.co/xXnQhVoUPy#MatchplayDarts pic.twitter.com/BnS0J39fGj — PDC Darts (@OfficialPDC) July 21, 2026

„A kilencnyilas csak úgy megtörtént. A közönség az elején még kifütyült, aztán elkezdtek nekem szurkolni! Fantasztikus érzés volt, és valószínűleg ez volt a legjobb meccs, amit Nathannel valaha egymás ellen játszottunk. Ellene sosem lehetsz biztos a dolgodban, mert ő egyszerűen sosem adja fel” – nyilatkozta a Sky Sportsnak Littler, aki 113,68-as átlaggal zárt, ami a torna történetében a második legmagasabb.

A negyeddöntőben Josh Rock vár majd rá, aki 11–6-ra verte Stephen Buntingot. Szintén ott van a nyolc között Dirk van Duijvenbode, aki honfitársát, Michael van Gerwent győzte le 14–12-re, valamint Gary Anderson, aki Jonny Claytont búcsúztatta 11–7-tel.